Cittadella, la ripartenza firmata da papà Branca: «L'esultanza sul gol di Reggio Emilia? Tutta per Jessica!»

Sabato 6 aprile sarà una data che non dimenticherà tanto facilmente Simone Branca. La rete del definitivo 2 a 0 con cui il Cittadella ha ritrovato la vittoria dopo 11 partite, ma soprattutto dal sapore super speciale: il capitano granata diventerà papà per la terza volta il prossimo novembre: «Jessica sta entrando nel terzo mese, giovedì abbiamo fatto una visita ed è andato tutto benissimo. Ancora non sappiamo il sesso, anche se vorrei un maschio! Battute a parte, quello che arriverà andrà benissimo. Questa rete la dedico a Jessica ed anche ai miei compagni. Se lo sapevano già tutti? No, ma negli spogliatoi erano tutti felici per me».

E tu quanto felice eri dopo il gol? «Ovviamente tantissimo. Anche io provengo da una famiglia numerosa, mi piace l'idea che Martin (6 anni, nato nel 2018 da una relazione precedente) e Penelope (3 anni avuta dall'attuale rapporto con Jessica) avranno un'altra sorellina o fratellino».

L'esultanza nel gol era programmata? «Non era programmata, ma "chiamata" diciamo di si! L'altro giorno ero a casa sempre con Jessica e i suoi genitori, quando ad un certo punto sua madre mi dice: "sento che farai gol sabato! Pensiamo ad un'esultanza..."».

Un gol doppiamente importante, pensando al Cittadella. «Ci siamo tolti un peso. Meno male è arrivata questa vittoria la cercavamo e la volevamo da tanto tempo. Nel primo tempo abbiamo faticato, ma nella ripresa dopo il gol ci siamo liberati. È un risultato che serviva all'ambiente, alla società e ai tifosi».

Il pallone stava cominciando a pesare davvero tanto, vero? «Si. Quando i le vittorie non arrivano, rischi un po' meno. Siamo contenti di essere tornati a conquistare i 3 punti, perché ci permettono di essere un pochino più tranquilli dopo settimane difficili».

La partita contro la Reggiana può essere quella della svolta? «Penso che questa vittoria ci può dare tanto e ci permette di dare continuità ai tre pareggi precedenti. Abbiamo fatto un passettino importante e dobbiamo continuare su questa strada. Con questi 3 punti speriamo di ritornare a far vedere quanto fatto nel girone d'andata e speriamo di tornare a fare una striscia di risultati positivi».

La classifica sei tornato a guardarla? «Sinceramente no. Pensiamo a fare altri punti per la salvezza, poi penseremo a qualcosa in più che ci renderà ancora più felici».



La gara con l'Ascoli di sabato può essere decisiva per mettere al sicuro la permanenza in B? «Sarà fondamentale. Anche se non avremo il beneficio della matematica, con 3 punti facciamo un bel passo verso la salvezza, fatto che ci preme maggiormente in questo momento. Poi lo sappiamo anche noi: giocando con la categoria in tasca, anche la spensieratezza viene di conseguenza e possiamo ambire a qualcosa più in alto».

A Reggio Emilia si è visto il 3-4-2-1. Un bel cambiamento, vero? «Il mister voleva essere più aggressivo e prendere la Reggiana uomo su uomo. Nel primo tempo, ripeto, abbiamo fatto fatica, ma nella ripresa siamo usciti fuori e raggiunto l'obiettivo. Abbiamo trovato molti spazi nel secondo tempo, tanto che in occasione del gol ho chiamato spesso il pallone e mi sono trovato solo davanti al portiere. Sul sistema di gioco decide mister Gorini, lo abbiamo provato ed è andata così».

Per te cambia molto dal punto di vista tattico? «A due in mezzo al campo è un po' diverso, perché devo mantenere la posizione maggioramente. Vediamo con l'Ascoli come giocheremo. Magari cambiamo ancora».

Avete festeggiato nel post? «Un pochino nel pullman, ma è meglio metterla subito via e pensare all'Ascoli».