Verso Reggiana-Cittadella: le ultime della vigilia, Gorini torna alla difesa a 4?

Benedetta vittoria, dove sei? Con questo spirito il Cittadella si avvicina alla seconda trasferta consecutiva di ritorno dalla sosta contro la lanciatissima Reggiana di Alessandro Nesta. I 3 punti mancano in casa granata da ben 11 partite, anche se l'emorragia di sconfitte è stata frenata nelle ultime 3 apparizioni da altrettanti pareggi. Di certo la gara in arrivo in Emilia, al netto del solo punto che distanzia le due squadre, ha significato diametralmente opposti per Gorini e Nesta. Il primo vuole mettere più terreno tra sé e la zona playout, ora distante 5 punti, mentre il secondo sogna ed accarezza il sogno playoff distante solo 2 punti. Calcio d'inizio sabato 6 aprile alle ore 16:15 allo Stadio Tricolore di Reggio Emilia. Dirige Camplone di Pescara.

La situazione in casa Cittadella

La gara di Lecco, per stessa ammissione di Gorini, ha lasciato scorie, tanto fisiche quanto emotive. Per quanto riguarda il primo aspetto, Pittarello non sarà della partita, ma il suo infortunio è meno grave del previsto e si conta di recuperarlo per lo scontro salvezza interno di sabato prossimo contro l'Ascoli. Per quanto riguarda l'aspetto mentale è fondamentale ritrovare il successo per scacciare via qualche nube di classifica che sta facendo capolino sul cielo dei padovani. A Reggio Emilia è probabile il ritorno alla difesa a 4 con due opzioni per lo schieramento sulla trequarti offensiva: albero di Natale o le due punte.



Ad intuito più facile immaginare un Cittadella con il doppio trequarti, con Mastrantonio e Cassano rispolverati per l'occasione. In avanti testa a testa tra Magrassi e Pandolfi, con il primo favorito sul secondo, mentre in mezzo con il rientro di Branca si ricompone la linea insieme a Vita ed Amatucci. In difesa dovrebbe trovare spazio Pavan con al suo fianco Negro. Sulle corsie esterne Salvi e Carissoni, con Kastrati tra i pali.

Cittadella (4-3-2-1): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Branca, Amatucci; Mastrantonio, Cassano; Magrassi

La situazione in casa Reggiana

Si respira grande entusiasmo sulla via Emilia, con la squadra di Nesta reduce da una vittoria roboante in rimonta sul Venezia di Vanoli. In generale il periodo della squadra emiliana è più che positivo, con una sola sconfitta nelle ultime 14 partite di campionato. Al netto del grave infortunio accorso al giovanissimo Girma, lesione al menisco e 3 mesi di stop, la banda di Nesta si sta esprimendo con buona fluidità in campionato. Merito di un abito tattico decisamente moderno, il 3-4-2-1, con il "triangolo delle Bermuda" in mezzo composto da Bianco, Cigarini e Melegoni in grado di gestire la doppia fase con grande intensità e buonissima qualità.



Reggiana (3-4-2-1): Satalino; Sampirisi, Rozzio, Mercandalli; Fiamozzi, Bianco, Cigarini, Pieragnolo; Melegoni, Portanova; Gondo

Il resto del turno - 32°giornata

Venerdì 5 Aprile ore 20:30

Bari-Cremonese



Sabato 6 Aprile ore 14:00

Brescia-Pisa

Feralpisalò-Cosenza

Spezia-Lecco

SudTirol-Parma

Ternana-Modena



Sabato 6 Aprile ore 16:15

Catanzaro-Como

Reggiana-Cittadella

Palermo-Sampdoria

Domenica 7 Aprile ore 16:15

Ascoli-Venezia

CLASSIFICA: Parma 65, Como 58, Venezia 57, Cremonese 56, Catanzaro 52, Palermo 49, Sampdoria 43, Brescia 42, Pisa 40, Reggiana 40, Cittadella 39, Sudtirol 38, Modena 38, Bari 35, Cosenza 34, Spezia 34, Ternana 32, Ascoli 31, Feralpisalò 30, Lecco 22

Dove guardare Reggiana-Cittadella

L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Sky al canale Sky Sport dal numero 251 del satellite in poi. I clienti Sky potranno seguire Reggiana-Cittadella anche in diretta streaming grazie all’app SkyGo e Now TV. La diretta streaming del match sarà visibile anche su DAZN, disponibile su tutti i dispositivi compatibili con l’app o sul sito web della piattaforma.