Cittadella Women: Lattanzio e Zannini convocate con Ecuador e Italia U17

Tanta soddisfazione in casa granata in questa settimana. Da una parte la convocazione dall'Ecuador femminile per le prossime due amichevoli di Giannina Lattanzio. L'ecuadoregna, tra le altre cose, è una delle habitué della selezione sudamericana e si conferma il valore aggiunto delle granata in questa stagione.

Ancora più lieta la novella su Sofia Zannini. L'attaccante classe 2005 è stata selezionata per partecipare alla prima fase del Campionato Europeo. In Svezia, dal 22 al 22 ottobre, le azzurrine di Nazzarena Grilli affronteranno Galles, Svezia e Francia.

Impegni probanti per il talento 2005 del Cittadella, una grande soddisfazione per il settore giovanile granata, da sempre molto attento nella ricerca e coltivazione delle giovani del bacino patavino e non solo.

Le azzurrine debutteranno venerdì 22 ottobre a Goteborg contro il Galles, ppoi lunedì 25 ottobre con le padrone di casa della Svezia a Boras e infine giovedì 28 ottobre ancora a Goteborg con la Francia. I match si disputeranno alle ore 18.