Padova, presidente Peghin: «C'è dispiacere e rabbia per quanto avvenuto all'intervallo»

Il presidente del Padova Francesco Peghin è il primo a parlare nel post partita. Queste le sue dichiarazioni in sala stampa: «Oggi abbiamo visto un ottimo Padova, anche se 2 a 0 sarebbe stato il risultato più giusto. L’importante è avere vinto, siamo molto fiduciosi per il ritorno. DI certo non può essere una serata felice per quanto successo all’intervallo. Non è bello e non è sport. Una cosa del genere non deve succedere. Episodi di violenza simili li ricordo ai tempi dell’Appiani e mi provoca dolore vederle, oltre un po’ di rabbia. Spero non si sia fatto male nessuno. Ho sentito che il poliziotto sta meglio. Io ero in panchina ed ho visto il numero 1 del Catania rammaricato. Mi auspico che il ritorno possa essere uno spettacolo».