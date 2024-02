La rimonta c'è, missione compiuta! Il Padova vola in finale di Coppa Italia C!

Le reti dei titolari e le parate di Zanellati regalano al Padova una serata ricordare e soprattutto l'accesso alla seconda finale negli ultimi tre anni di Coppa Italia di Serie C. Il Padova capovolge la sconfitta dell'andata con un secco 2 a 0 la Lucchese di Gorgone e resta in corsa su tutti i fronti in questa stagione. Solo applausi per Torrente e i suoi ragazzi, protagonisti di una gara di grande concretezza, a conferma del grande momento che stanno attraversando in questo periodo. Serata di festa in tutto e per tutto, con il quarto clean sheet consecutivo di questo febbraio.

Solo Noia

Torrente rivoluziona la squadra, confermando solo Delli Carri e Faedo rispetto il trionfare poker di sabato contro l'Arzignano e con il ritorno di Cretella dal 1', 113 giorni dopo l'ultima volta, sempre in coppa contro la Giana Erminio. Dall'altra parte la Lucchese opta per un scolastico 4-4-2, con Disanto recuperato in extremis. Sarà anche una semifinale di Coppa, ma nella prima mezzora non succede letteralmente nulla. L'unico momento emozionante della prima frazione è l'entrata in scena dei tifosi toscani tredici minuti dopo il fischio iniziale di Zanotti. Occasioni? Nemmeno l'ombra. In compenso sono tante le interruzioni di gioco operate dal fischietto di Rimini, con i due centrocampi più volti a spezzare il ritmo avversario, piuttosto che imporre il proprio. Dezi, tra i più attivi in questa noia generalizzata, al 28' prova a scoutere i suoi, ma il suo tiro cross in alleggerimento va sull'esterno della rete.

Faedo Impatta

Solo una palla inattiva può sbloccare una gara così contratta e l'episodio arriva puntuale al 31'. Corner dalla destra di Radrezza tagliato al punto giusto per la testa di Delli Carri che da pochi passi colpisce sulla traversa, ma sul pallone vagante è Faedo il più lesto ad insaccare alle spalle di Coletta. Punteggio nuovamente in parità e prima gioia in maglia padovana per il difensore veronese. Il gol stappa la gara. Al 36' Quirini parte sul filo del fuorigioco, ma Zanellati scende a terra rapidamente e respinge il diagonale dell'ala destra toscana. Tordini al 44' si fa murare da Benassai a botta sicura, mentre due giri di lancette dopo Dezi si divora l'occasione per il raddoppio, sempre di testa, dal limite dell'area piccola.

Super Coletta, Porta Stregata

Si riparte con gli stessi uomini in campo e Cretella al 6' costringe al miracolo Coletta. Sempre il centrocampista napoletano, tre minuti più tardi, si divora dal dischetto la rete del 2 a 0 dopo una bella azione alla mano sull'asse Tordini-Zamparo. Poco prima del quarto d'ora Torrente opera due cambi: dentro Liguori e Varas, fuori Tordini e Cretella. Proprio Liguori al 60' cucina la solita pietanza sulla destra, con il cross a rientrare che trova sul secondo palo la volée di Capelli, Coletta ancora una volta superbo in corner. Anche Varas ci prova al 62', ma il suo diagonale rasoterra si perde di poco sul fondo. In mezzo a tante occasioni padovane, Rizzo Pinna è sempre una spina nel fianco della difesa padovana, tanto che al 71' si trova a tu per tu con Zanellati, bravo ad alzare sopra la traversa.

Varas è subito magia

L'ingresso dell'8 biancoscudato rinfresca la manovra e dopo lo scampato pericolo, arriva puntuale il gol del pass per la finale al 75'. Azione di calcio d'angolo, Varas di prima intenzione inventa una traiettoria che non lascia scampo all'incolpevole Coletta. Ottava marcatura stagionale per il forte tuttocampista ecuadoregno. Nei minuti restanti sale in cattedra Zanellati straordinario su Russo e Djibril, mentre nel mezzo c'è la possibilità del tris con Bortolussi, ma il 20 spara alto da ottima posizione.

Questo il tabellino della semifinale dell'Euganeo:

PADOVA-LUCCHESE 2-0

PRIMO TEMPO 1-0



MARCATORI Faedo al 31' p.t., Varas al 30' s.t.



PADOVA (4-3-3)

Zanellati 7,5; Belli 6 (dal 27' s.t. Kirwan 6), Delli Carri 7, Faedo 7, Villa 6,5; Cretella 6 (dal 12' s.t. Varas 7,5), Radrezza 6,5, Dezi 6,5; Capelli 6 (dal 38' s.t. Favale s.v.), Zamparo 5,5 (dal 27' s.t. Bortolussi 5,5), Tordini 6 (dal 12' s.t. Liguori 6,5)

PANCHINA Donnarumma, Mangiaracina, Crescenzi, Susanu, Grosu, Fusi, Crisetig, Beccaro

ALLENATORE Torrente 7



LUCCHESE (4-4-2)

Coletta 6,5; Sabbione 5,5, Tiritiello 6, Benassai 6 (dal 32' s.t. Russo s.v.), Visconti 6; Quirini 5,5, Tumbarello 6,5 (dal 38' s.t. Astrologo s.v.), Cangianello 6 (dal 39' s.t. Djibril s.v.), Disanto 6; Magnaghi 5 (dal 28' s.t. Guadagni 6), Rizzo Pinna 6,5

PANCHINA Chiorra, Berti, Alagna, Perotta, Toma, Fazzi, De Maria

ALLENATORE Gorgone 5

ARBITRO Zanotti di Rimini 6

ASSISTENTI Linari-De Vito

AMMONITI Capelli (P), Benessai (L), Quirini (L), Belli (P), Delli Carri (P), Russo (L) per gioco scorretto

NOTE Paganti 1.366 (di cui 466 ospiti) Incasso Paganti di 6.197,10 euro. Tiri in porta 7 (con una traversa)-4. Tiri fuori 4-2. In fuorigioco 1-3. Angoli 5-4. Recuperi: p.t. 3’, s.t. 5’