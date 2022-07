Eccellenza, calciomercato: United Borgoricco Campetra piazza il colpo Sartori

La United Borgoricco Campetra piazza un altro colpo importante in chiave «fuori quota» assicurandosi dalla Primavera del Padova il jolly offensivo Matteo Sartori. Nato il 29 gennaio del 2003, il nuovo giocatore rossobiancoblu può essere impiegato sia da trequartista che da esterno d’attacco: dopo aver militato per quattro stagioni nel vivaio dell’Este e per altrettante in quello del Vicenza, Matteo ha disputato l’ultimo quinquennio con la maglia biancoscudata. Queste le sue prime parole ai canali social della squadra di mister Bertan: "Le prime impressioni sono assolutamente positive.Mi sono sentito subito ben accolto da parte di tutti. Credo che venire qui sia stata la scelta più giusta per me, sia in termini di crescita personale che di obiettivi. Ho trovato persone che ripongono in me grande fiducia e farò di tutto per non deluderle e per raggiungere, tutti insieme, i traguardi prefissati. Mi sento sereno e tranquillo. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo percorso con un nuovo gruppo e una nuova famiglia. Per me è uno step molto importante, perché passo dal settore giovanile alla prima squadra: so che non sarà facile inserirsi nel “mondo degli adulti”, ma mi sento pronto e so di avere i mezzi e le capacità per dare il mio contributo."