Eccellenza: le designazioni arbitrali di playoff e playout

Domenica di primi verdetti veri in Eccellenza.

Nei playoff del girone finale per approdare agli spareggi nazionali per la promozione in serie D, al Vecchiato di Borgoricco ecco la United Borgoricco Campetra innanzi al Treviso. All'andata al Tenni, poco più di una settimana fa, la vittoria dei rossobiancoblu di Bertan ha mandato in estasi un intero distretto macropaesano. Ora c'è da ripetersi con la consapevolezza che non si è più padroni del proprio destino.

La designazione arbitrale è la seguente:

United Borgoricco Campetra-Treviso - Arbitro: Alessandro Dallagà (Rovigo). Assistenti: Andrea Forzan (Castelfranco Veneto) - Greta Pasquesi (Rovigo)

Domenica da dentro o fuori per l'Abano di Bisioli. Serve vincere con due gol di scarto contro la Robeganese Fulgor Salzano per mantenere la categoria. Il 15 maggio alle ore 16:00 a Salzano, la posta in palio è altissima.

A dirigere la contesa tra le due squadre è il seguente team arbitrale:

Robeganese Fulgor Salzano-Abano - Arbitro: Luka Meta (Vicenza). Assistenti: Alex Scaldaferro (Vicenza) - Leo Posteraro (Verona)