Eccellenza, girone B: Alberto Artuso (Pozzonovo) "La stagione non è assolutamente da buttare"

Salvezza raggiunta con tre turni di anticipo, ultima settimana di lavoro per il Pozzonovo di Nicola Cavazzana ed è tempo di bilanci in casa biancoblu. Contro l'Academy Plateola sarà l'occasione per salutare il pubblico di casa, al termine di un campionato da montagne russe. Vediamo il bilancio di uno dei big dello spogliatoio del Pozzonovo, l'ex Belfiorese Alberto Artuso:

"Il bilancio complessivamente resta positivo. Sul piano personale sono contento, perché non è mai facile rientrare dopo un infortunio grave come il crociato. Se sono sempre stato presente e disponibile, significa che tutte le componenti hanno fatto un buon lavoro dal punto di vista atletico. Come squadra c?è logicamente del rammarico, perché tra ritiro estivo in montagna e primi risultati avevamo iniziato il percorso con grandissimo entusiasmo. Tutto lasciava sperare in un?annata da protagonisti, per lo meno da parte sinistra della classifica. Così invece non è stato e ce ne dobbiamo assumere la responsabilità. Nel girone di andata abbiamo collezionato parecchie ottime prestazioni che, però, non sono state accompagnate da risultati all?altezza. L?entusiasmo è inevitabilmente un po? scemato e abbiamo dovuto cominciare a guardarci dietro: la salvezza con tre giornate di anticipo rappresenta comunque un buon traguardo, consapevoli dei nostri pregi e dei difetti su cui bisognerà lavorare per migliorare. La stagione non è assolutamente da buttare e mette un mattoncino importante per la crescita di questo gruppo e di questa squadra."