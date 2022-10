Eccellenza, girone B: Arcella addio ultimo posto, Robeganese spazzata via per 3 a 0

Vittoria, sorpasso in classifica e ultimo posto abbandonato. L’Arcella conquista la seconda vittoria della sua stagione di Eccellenza, abbatte con tre gol la Robeganese Fulgor Salzano e le lascia il fanalino di coda del girone B. Mister Fonti ha ritrovato la rotta, con 6 punti conquistati nelle ultime tre partite. Gara in discesa già nella prima frazione, grazie al rigore di Mangieri e la rete di Rossi. Nella ripresa ci pensa Vidor ad arrotondare il risultato. L'addio all'ultimo posto è la più bella notizia di giornata, il clean sheet di Berto è la ciliegina sulla torta. Nel mezzo si può dire che dopo tanta ricerca, Fonti ha trovato la quadra con i suoi giocatori, panchinando nomi di grande livello come Boscaro e Vecchiato, affidandosi alla solidità di Vidor, Varnier, Pistolato. La ritrovata vena realizzativa di Mangieri fa il resto. Ora testa al Treviso, battistrada del campionato e autentica corazzata del girone B.

Questo il tabellino della gara della Paltana:

ARCELLA-ROBEGANESE FULGOR SALZANO 3-0

ARCELLA: Berto, Toso, Maritan, Tagliapietra (25′ st Lovato), Pistolato, Varnier, Vidor, L. Rossi (30′ st Bettonte), Trevisan (1′ st Beato), Mangieri (37′ st Stangherlin), Franchetti (25′ pt Danielli).

A disposizione: T. Rossi, Boscaro, Vecchiato, Salvatore.

Allenatore: Fonti.

ROBEGANESE FULGOR SALZANO: Gava, D. Rossi (1′ st Zamengo), Zecchinato (1′ st Antolini), Velardi (30′ st Tosco), Ginocchi, Santinon, Cagnin, Bìattilana, Gerini (16′ st Pesce), Rizzato, Maronilli (1′ st Rampin).

A disposizione:

Allenatore: Marangon.

Arbitro: Oristanio di Perugia.

Reti: 30′ pt rigore Mangieri, 40′ pt L. Rossi, 15′ st Vidor.

Note: ammoniti Tagliapietra e Tosco. Espulso Battilana al 5′ st.