Eccellenza, girone B: Giorgione sempre più primo, Arcella a -7 dalla vetta.

Niente da fare per l’Arcella, che si arrende di misura sul campo del Giorgione. I trevigiani scappano a +7 sugli uomini di mister Tentoni, che a Castelfranco non hanno demeritato, non trovando tuttavia la via della rete. Ora la situazione per la cima della classifica si fa complicata e come se non bastasse la United Borgoricco Campetra ha agganciato proprio Boscaro e compagni. Queste ultime quattro giornate saranno di autentica passione.

LA CRONACA

Mister Tentoni spedisce in panchina Bellemo, dando fiducia al blocco della prima parte della stagione con Pistolato ritrovato in mezzo al campo. Dalla Santa Casa, già devastante all'andata al 2' fa capire che aria tira per la difesa padovana. Il suo rasoterra è fuori di poco. Risposta dell'Arcella con Calgaro, bomba dal limite, Costa è attento e para. Antonello è pericoloso intorno al quarto d'ora, ma la sua rovesciata è a lato. La posta in palio è alta, gioco poco, tanti falli e agonismo. Al 33' Bonaldi prova a girare in rete, ma è debole il suo tentativo.

Nel secondo tempo il ritmo è fin da subito diverso. Nicoletti nel giro di tre minuti prima colpisce un palo (50') e poi trova la rete al 55' grazie ad una sponda precisa di Solomone, su azione di calcio d'angolo. Tentoni non ci sta e butta dentro Turea, con un 4-2-4 molto offensivo. Bressan prova a sfruttare un infortunio di Costa in fase di rilancio, ma di prima intenzione non trova la porta. Boscaro sfiora il pallone da pochi passi al 75', ma la porta di Costa è stregata. Anche Tessari ci prova dalla trequarti, ma Costa alza sopra la traversa. Sugli sviluppi del corner prima Turea e poi Boscaro non trovano lo specchio. Il primo posto ora è meglio non pensarci. Imperativo, difendere il 2°posto e soprattutto vincere il reclamo per farsi restituire il punto tolto mercoledì scorso dal giudice sportivo, in seguito all'irregolarità sui cambi durante la gara con l'Albignasego.

Ecco il tabellino della gara di Castelfranco Veneto:

GIORGIONE: Costa, Bevilacqua, Mioni (49′ st Vranovic), Perosin, Salomone, Antonello, Vuanello (35′ st Anile), Nicoletti, Antenucci, Dalla Santa Casa (24′ st Minato), Bonaldi (45′ st Bruno). A disposizione: Antonello, Piazza, Dervishi, Griggio, Pace. Allenatore: Esposito

ARCELLA: Berto, Toso (47′ st Cvetkovic), Fanton (42′ st Varnier), Tessari, Ballarin, Boscaro, Bressan (28′ st Scarpa), Pistolato (38′ st Bellemo), Rampazzo (9′ st Turea), Calgaro, Cherif. A disposizione: Pranovi, Paccagnella, Guerriero, Carraro. Allenatore: Tentoni

Arbitro: Pizzi di Bergamo

Reti: 8′ st Nicoletti

Ammoniti Toso, Ballarin, Mioni

Calci d’angolo 5-3

Recupero 3'; 5′