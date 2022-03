Eccellenza, girone B: stangata per l'Arcella, sconfitta a tavolino e -1 in classifica

Eccellenza shock. Un'autentica stangata per l'Arcella quella arrivata dal giudice sportivo stamane, come ampiamente previsto nel post di Albignasego-Arcella di dieci giorni fa. 3-0 a tavolino per l'Albignasego, dovuto all'errore dello staff tecnico dell'Arcella con la sostituzione di Pistolato (classe 2000) per Bressan (classe 2003), con la squadra di mister Tentoni rimasta in campo senza il fuoriquota classe 2003 necessario per terminare nella legalità la gara.

Come se non bastasse il 3 a 0 a tavolino, il giudice ha inflitto anche un ulteriore punto di penalizzazione. Per la serie "oltre il danno pure la beffa". A questo punto la classifica del girone diventa molto interessante per la capolista Giorgione, ma anche per le inseguitrici United Borgoricco Campetra e Bassano, con il Camisano mina vagante pronta ad inserirsi. Ecco la nuova situazione in classifica del girone B

Giorgione 44 punti

Arcella 40

United Borgoricco Campetra 37

Bassano 37

Camisano 35

A quattro giorni dal big match di Castefranco, un bel modo di soffiare sul fuoco di Giorgione-Arcella.

Si fa interessante la situazione dell'Albignasego di mister Vito Antonelli, che sale al quintultimo posto con questi tre punti. Al momento i granata di capitan Cecconello sarebbero salvi senza passare per le forche caudine dei playout, grazie al +6 sulla penultima, il San Giorgio in Bosco. Ecco la situazione in coda:

Albignasego 21 punti

Robeganese Salzano 20

Abano 19

San Giorgio in Bosco 15

Scardovari 13