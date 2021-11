Eccellenza, girone B: impresa Borgoricco Campetra, Bassano a picco

Impresa storica dello United Borgoricco Campetra, capace di sbancare il Mercante di Bassano con il risultato di 2 a 1 e proseguendo la striscia positiva di risultati di queste ultime giornate. Per gli uomini di Bertan la classifica inizia ad essere molto interessante. I punti di distanza dalla capolista Arcella sono appena quattro e dettaglio non banale, la difesa dei rossobiancoblu è la meno battuta del girone, con appena 6 gol subiti in 10 gare. Se è vero il detto "con gli attacchi si vendono i biglietti, con le difese si vincono i campionati", dalle parti di Borgoricco si può iniziare a sognare in grande.

LA CRONACA

Il Bassano parte subito fortissimo, ma a trovare il vantaggio inaspettatamente è il Borgoricco Campetra al 20'. Bruscaglin parte in percussione e arrivato ai 25 metri scocca un fendente di rara potenza e precisione che fulmina l'incolpevole Gottin. È una doccia fredda per i vicentini che faticosamente risalgono la china e in apertura di ripresa ecco Roveretto avventarsi come un cobra su un pallone vagante in area e pareggiare i conti per i suoi. Cappella e compagni non ci stanno e proprio il bomber ospite va vicino al raddoppio dopo un disimpegno errato di Gottin. È il preludio del gol decisivo dell'incontro. Al 70' Sbrissa gira in rete uno splendido corner battuto dalla destra e fa esplodere di gioia la panchina ospite. Nei minuti rimanenti c'è spazio per due espulsioni, una per parte, ma soprattutto per una straordinaria difesa del risultato del Borgoricco Campetra che incamera punti preziosissimi per il proseguo della stagione.

Ecco il tabellino della partita:

BASSANO: Gottin, Bardini, Rosina, Peotta, Pellizzer, Rizzon (22’ s.t. Minozzo), Santacatterina (28’ s.t. Fracaro), Popovic (22’ s.t. Cenetti), Roveretto, Bounafaa (9’ s.t. Antenucci), Zuin. A disp. Amatori, Rroga, Cestaro, Michelon, Miotto. All. Francesco Maino.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Niero, Girardi, Regazzo, Sbrissa, Scappin, Zantomasi, Vasic (26’ s.t. Tessaro), Volpato, Cappella (32’ s.t. Fiorese), Fantinato (13’ s.t. Zurlo), Bruscaglin (1’ s.t. Scapolan). A disp. Favarin, Marangoni, Nonnato, Agostini, Poncia. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Dallagà di Rovigo.

RETI: 20’ p.t. Bruscaglin, 1’ s.t. Roveretto, 25’ s.t. Sbrissa.

Espulsi al 34’ s.t. Girardi e al 42’ s.t. Peotta, entrambi per doppia ammonizione. Ammoniti Rosina, Regazzo, Scappin e Zantomasi. Recuperi: 1’ e 4’.