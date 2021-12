Eccellenza, girone B: manita Borgoricco Campetra, Academy al tappeto

Il Borgoricco Campetra non si ferma e centra il settimo risultato utile consecutivo e si regala un natale a cinque stelle. Proprio come i gol rifilati all'Academy Plateola nella tredicesima giornata del girone B del campionato Eccellenza. Un derby quasi mai in discussione, nonostante l'iniziale vantaggio ospite a firma del solito Sottovia, già a quota due reti in due partite giocate. Sugli uomini di Bertan sono finiti anche gli aggettivi. Di certo nel girone di ritorno ci sarà da fare i conti anche con loro per la lotta promozione in Serie D, viste le risicate distanze dalla testa della classifica (-4 dall'Arcella) e dal secondo posto (-2 dal Giorgione). La forza del Borgoricco Campetra è tutta nei quindici minuti che ribaltano la gara ed hanno un protagonista indiscusso: Matteo Volpato. Il mediano biancorossoblu prima pareggi i conti con una fucilata da fuori area e poi si regala un tiro a giro di pregevole fattura. Il tris arriva al 42' con Vasic, abile a ribattere in porta un tiro sul palo di Cappella. Nella ripresa c'è gloria per Zurlo e Fiorese, oltre che spazio per i nuovi acquisti Molin e Trescaro. Cinque vittorie e due pareggi nelle ultime sette partite. A Borgoricco si sogna in grande, senza più nascondersi. Encefalogramma piatto invece per l'Academy Plateola, che all'indomani della sconfitta nel derby ha esonerato mister Paolo Antonioli.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Niero, Girardi (33’ s.t. Molin), Agostini, Sbrissa (18’ s.t. Tessaro), Scappin, Zantomasi, Vasic (27’ s.t. Fiorese), Volpato, Cappella, Marangoni (24’ s.t. Scapolan), Zurlo (18’ s.t. Tescaro). A disp. Favarin, Donè, Fantinato, Poncia. All. Alessandro Bertan

ACADEMY PLATEOLA: Zilio, Arthur (8’ s.t. Petrilli), Ostojic, Fanelli (23’ s.t. Gasparini), Bonin, Canacci, Guglielmetti, Santinon (8’ s.t. Bacchin), Sottovia, Gusella (18’ s.t. Zini), Spessato. A disp. Scaranto, Sciortino, Pavarin, Scalco, Timpanaro. All. Paolo Antonioli

ARBITRO: Cestaro Sedona di Treviso

RETI: 1’ Sottovia, 10’, 25' Volpato, 42’ Vasic, 54' Zurlo, 77' Fiorese

Ammonito Petrilli

Recuperi: 2’ e 3’