Eccellenza, girone B: Pozzonovo, sono ben 9 le conferme per la prossima stagione

Il Pozzonovo continua a definire le linee programmatiche della stagione 2022/2023 di Eccellenza. Dopo aver definito con largo anticipo il discorso panchina, con il ritorno - dopo le belle esperienze nella Juniores biancoblu - di Gianni Primavera al posto di Nicola Cavazzana, è tempo di riconferme per il diretorre sportivo Carlo Marzola.

La rosa 2022/2023 ripartirà dal capitano Andrea Di Bari, central difensivo di comprovata esperienza per la categoria. In porta ecco Marco Vanzato, e oltre al capitano, sempre in difesa ecco il duttile Ismail Et Tahiry, In mezzo al campo si riparte dalla fantasia e dai colpi di Massimiliano Gallo e dalla sostanza di Nicolò Badiello. In avanti spazio ancora per Jacopo Rizzieri, mentre per la quota 2003, tema sensibile per la categoria, ecco un tris molto interessante: Tommaso Boscain, Marco Thompson e Lorenzo Gherardo.

Per quanto riguarda il raduno ancora tutto da definire, anche se è confermato il ritiro di cinque cinuqe giorni in Trentino a Vallarsa, esattamente come la stagione appena trascorsa.