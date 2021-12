Eccellenza, girone B: sinfonia Pozzonovo, Bassano sconfitta senza appello

Il Pozzonovo si regala una chiusura di anno dal sapore dolce come il pandoro e piega in casa il redivivo Bassano di Pontarollo nella tredicesima giornata del campionato Eccellenza girone B. Prestazione d'acciaio per gli uomini di Cavazzana, duri a morire e soprattutto coriacei nell'affrontare una gara di grande difficoltà tecnica. I padovani ne escono indenni e anzi salgono in classifica a quota 17 punti, sorpassando proprio i berici.

LA CRONACA

Il Pozzonovo scende in campo voglioso di smentire i pronostici iniziali e al 16' trova subito il vantaggio. Dario scende sulla destra ed appoggia in centro area per Franchin che di prima intenzione non lascia scampo a Gottin. Splendida marcatura per i padovani, ma il Bassano non demorde e al 39' arriva la firma che ti aspetti. Azione di calcio d'angolo, il pallone finisce sui piedi di Zuin che stoppa e tira in un fazzoletto e fredda l'incolpevole Xhani. I vicentini prendono fiato e quattro minuti dopo l'empate, vengono puniti da un gol pazzesco di Massimiliano Gallo, che indovina un tiro imprendibil per Gottin. Nel secondo tempo c'è spazio per il mancato tris di Franchin, sempre su assistenza dell'ispiratissimo Gallo. Il Bassano finisce in 9 il match per l'espulsione di Meitè, rosso diretto, e Rosina per doppia ammonizione. È festa grande per il Pozzonovo, una vittoria di prestigio e che fornisce grande fiducia per il futuro della squadra diretta da Cavazzana.

Ecco il tabellino della gara di Pozzonovo:

POZZONOVO: Xhani, Dario, Et Tahiry, Di Bari, Badiello, Artuso, Degan, Pavan (46’ st. Gherardo), Franchin (28’ st. Boscain), Gallo (35’ st. Thompson), Cortella (19’ st. Birolo), All. Cavazzana

F.C. BASSANO 1903: Gottin, Santacaterina (1’ st. Pellizzer), Rroga (41’ st. Stangaciu), Peotta (23’ st. Xamin), Pilotto, Rosina, Zuin, Cenetti (23’ st. Meite), Antenucci, Fracaro, Bounafaa, All. Pontarollo

Arbitro: Sig. Nabzini sez. Verona

RETI: 16’ p.t. Franchin, 39’ p.t. Zuin, 44’ p.t. Gallo.

Espulsi: al 37’ s.t. Meitè per fallo da tergo e al 48’ s.t. Rosina per doppia ammonizione.

Ammoniti Badiello, Et Tahiry, Cortella e Peotta.

Recuperi: 2’ e 4’.