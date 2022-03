Eccellenza, girone B: Borgoricco Campetra adesso è 2°posto, San Giorgio in Bosco risveglio tardivo

Tre punti di un'importanza non quantificabile, a questo punto della stagione, per la United Borgoricco Campetra, trionfatrice del derby dell'Alta Padovana contro il San Giorgio in Bosco con il risultato di 3 a 2. Gli uomini di mister Bertan agganciano il secondo posto in classifica in coabitazione con l'Arcella e soprattutto confermano che fino all'ultimo bisognerà fare i conti con loro in questo campionato. Troppo tardiva la reazione degli uomini di Sandri, annichiliti nei primi quarantadue minuti e capaci di ritrovare se stessi solo nella ripresa.

LA CRONACA

Quarantadue minuti di grandissimo calcio per Cappella e compagni visti in scena a San Giorgio in Bosco. La gara si mette subito in discesa per i rossobiancoblu grazie a Molin, abile al 10' a girare in rete un corrner del solito Cappella. È un assolo ospite il primo tempo, tanto che al 25' arriva il raddoppio con Cappella, splendido nell'incrociare l'ennesima grande giocata della stagione di Volpato. Il tris è nell'aria ed arriva al 42' con Tescaro, scaltro nel trasformare in oro un bell'assist di Zurlo. Nella ripresa il San Giorgio in Bosco rientra in campo con un'altra grinta e per poco non sfiora la rimonta. Prima Xausa al 60' e poi Simoni al 92' accorciano le distanze, ma la United Borgoricco Campetra, senza centrali difensivi di ruolo, mantiene il fortino quel tanto che basta per portare a casa i tre punti. È secondo posto in classifica, ora i Bertan boys hanno il dovere di sognare!



Ecco il tabellino della gara di San Giorgio in Bosco:



SAN GIORGIO IN BOSCO: Gallo, Fior, Pasinato, Velardi, Burbello, Vigo (44’ p.t. Rossi), Tonin (41’ s.t. Callegaro), Stocco (6’ s.t. Rode), Furlan (12’ s.t. Simoni), Xausa, Yara (28’ s.t. Gerotto). A disp. Causin, Mason, Rapisarda, Antonello. All. Maurizio Sandri

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Agostini, Molin, Sbrissa (1’ s.t. Vasic), Girardi, Donè (9’ s.t. Marangoni), Tescaro, Volpato, Cappella (18’ s.t. Fiorese), Tessaro (33’ s.t. Fantinato), Zurlo (24’ s.t. Poncia). A disp. Niero, Bruscaglin, Scapolan, Nonnato. All. Alessandro Bertan



ARBITRO: Orazietti di Nichelino



RETI: 10’ p.t. Molin, 25’ p.t. Cappella, 42’ p.t. Tescaro, 15’ s.t. Xausa, 47’ s.t. Simoni

Ammoniti Yara, Xausa, Simoni, Sbrissa, Cappella, Zurlo

Recuperi: 2’; 4’