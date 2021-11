Eccellenza, girone B: sorpasso Arcella, nuovamente primo

Mister Tentoni aveva chiesto una pronta reazione e meglio di così è difficile chiedere all'Arcella. Due a zero in trasferta a Scardovari netto e perentorio per i padovani nella nona giornata del campionato Eccellenza girone B. Un risultato molto prezioso, alla luce del pareggio casalingo del Giorgione, che regala a Calgaro e compagni, nuovamente, la cima della classifica.

LA CRONACA

Match complicato nel rodigino per gli uomini di Tentoni, che nel primo tempo partono contratti e ancora con qualche fantasma in corpo della giornata passata. Le chances migliori capitano tra i piedi di Bellemo e Ferro per lo Scardovari e con il confermato Bressan per l'Arcella. Nel secondo tempo ancora Scardovari, al 54' con un calcio di rigore. Bellemo dal dischetto si fa ipontizzare da Berto che devia e sventa la minaccia. Pericolo scampato ed ecco dalla panchina entrare Calgaro. Da Scardovari di nuovo con sorrisi e i tre punti. Prossima giornata altro scontro al vertice. Arrivano a Padova i secondi in classifica della Godigese, reduci dalla vittoria all'ultimo sospiro odierna contro il Pozzonovo.