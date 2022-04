Eccellenza, girone B: impresa United Borgoricco Campetra, delusione Arcella

Festa grande per la United Borgoricco Campetra, che si qualifica al triangolare che metterà in palio i playoff nazionali per il salto in serie D. Nell'ultima giornata di campionato, nello scontro diretto contro l'Arcella, basta un pareggio per continuare a cavalcare un sogno, come è stato definito da mister Bertan e dal ds Fautelli, veri autori di questo miracolo sportivo. Dall'altra parte in casa Arcella si respira aria di delusione. Il primo posto condotto per buona parte del campionato alla fine lascia gli uomini di mister Tentoni con un pungno di mosche in mano e un terzo posto che incoraggia i bianconeri per il futuro.

Ora per i ragazzi di Bertan è in arrivo il triangolare con il Montecchio Maggiore, che ha chiuso al secondo posto il girone A di Eccellenza dopo aver vinto la Coppa Italia regionale (ed essere uscito ai quarti nazionali per mano del Ciliverghe) e con l'altra «nobile decaduta» il Treviso, vicecampione del girone C alle spalle del Portogruaro.

LA CRONACA

Pubblico delle grandi occasioni a Borgoricco e gara che si stappa già al 20' con Poncia, abile a girare in rete con una bella volée la spizzata di Capella, sul solito cross di Molin. L'Arcella dimostra di essere una grandissima squadra e non ci sta. Nella ripresa trova la rete della speranza al 75' con l'indomabile Ballarin, professione centrale difensivo, autentico mattatore nella giornata odierna. Nemmeno il tempo di festeggiare e all'83' Cappella trova il gol della storia, grazie ad un splendido assist dell'appena entrato Vasic. Il match è palpitante, la tensione si taglia con il coltello e all'89' arriva il pareggio di Cherif abile a infilare sotto l'incrocio dei pali l'incolpevole Favarin. Gli assalti finali degli uomini di Tentoni sono confusi e non portano frutto. Al triangolare Veneto va la United Borgoricco Campetra.

Ecco il tabellino della gara odierna:

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Girardi, Molin, Sbrissa (19’ s.t. Vasic), Scappin, Donè (22’ s.t. Zantomasi), Tescaro, Volpato, Cappella, Regazzo, Poncia (38’ s.t. Bruscaglin). A disp. Niero, Agostini, Fantinato, Marangoni, Tessaro, Fiorese. All. Alessandro Bertan

ARCELLA: Berto, Toso, Turea (1’ s.t. Calgaro), Tessari, Ballarin, Boscaro, Scarpa (9’ s.t. Varnier), Pistolato, Rampazzo (34’ s.t. Cvetkovic), Carraro (9’ s.t. Berini), Cherif. A disp. Pranovi, Fanton, Guerriero, Bellemo, Bressan. All. Davide Tentoni

ARBITRO: Casali di Crema

RETI: 20’ p.t. Poncia, 30’ s.t. Ballarin, 38’ s.t. Cappella, 44’ s.t. Cherif

Espulsi: al 38’ s.t. mister Bertan e al 47’ s.t. Ballarin per proteste

Ammoniti: Favarin, Regazzo, Scarpa, Tessari, Boscaro, Pistolato

Recuperi: 2’; 5’