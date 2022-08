Eccellenza, United Borgoricco Campetra: Masimo Poliero "Dovremo partire subito forte"

Primo allenamento odierno al Mason di Camposampiero per la United Borgoricco Campetra, agli ordini di mister Alessandro Bertan, una delle favorite del campionato Eccellenza stagione 2022-2023. Queste le parole del numero 1, Massimo Poliero, al sito ufficiale della squadra rossobiancoblu:

«Una volta definita la conferma dello staff tecnico, l’obiettivo era portare a casa dei giocatori che ci aiutassero a crescere. Non parlo solo di qualità tecniche, perché volevamo degli atleti che avessero già vinto dei campionati e che potessero quindi darci una mano in termini di mentalità e “approccio”, avendo già vissuto in prima persona determinate situazioni. Così abbiamo acquisito tre “over” che hanno già vinto il campionato di Eccellenza: Torregrossa lo ha fatto al Levico, con cui ha poi disputato un buon torneo di serie D, mentre Chinellato e Antonello ci sono appena riusciti con Villafranca Veronese e Giorgione. A questi abbiamo aggiunto i due portieri del 2004 e alcuni 2003 davvero promettenti. Come sempre la scelta tecnica è andata di pari passo a quella umana, visto che anche quest’anno sono arrivati dei ragazzi in gamba e delle brave persone. Fighera e Sartori, ad esempio, li conosco già da sette-otto anni e sono sicuro che ci daranno delle grosse soddisfazioni. Mancano ancora un paio di tasselli nei terzini, ma la rosa al 95% è fatta. Il nuovo format comporta un’Eccellenza molto più tosta e competitiva. Avremo tantissime partite, con trasferte più lunghe e impegnative e con diverse squadre che hanno già fatto intendere di puntare, senza mezzi termini, al salto di categoria. Penso ad esempio alla Clivense, al Treviso, all’Academy Plateola, al solito Sandonà o allo stesso Bassano, che vorrà riscattare la delusione dello scorso anno. Da parte nostra dovremo partire subito forte, mantenendo lo spirito e la cultura del lavoro che ci hanno sempre contraddistinto: siamo consapevoli che sarà più dura, ma sappiamo bene qual è il percorso da intraprendere».