Eccellenza: la rosa al raduno della United Borgoricco Campetra

Anche la United Borgoricco Campetra, una delle favorite per il campionato Eccellenza di quest'anno, inizia il suo percorso. Dopo l'avvio ultra anticipato dell'Albignasego (il 25 luglio) e quella della Piovese, i ragazzi hanno cominciato a lavorare in sede da lunedì 1 agosto e lo faranno fino a mercoledì 10, data della partenza per il ritiro in altura a Tambre d’Alpago che si concluderà sabato 13.

Sono quattro, al momento, le amichevoli fissate in calendario: si comincia sabato 6 con la Robeganese (Eccellenza), mentre sabato 13 sarà la volta del Mestre (serie D). Sabato 20 tutti a Villatora per il «Memorial Simone Bacchini», tradizionale triangolare di fine estate che vedrà i rossobiancoblu affrontare SaonaraVillatora e Limena (entrambe di Promozione), prima dell’ultimo test con il San Giorgio in Bosco (Promozione) di mercoledì 24.

Questa la rosa a disposizione di mister Bertan:



Portieri: Matteo Papagno (2004), Alberto Simoni (2004).

Difensori: Gianmarco Antonello (1996), Alberto Galliot (1996), Andrea Girardi (1999), Nicola Scappin (1991), Manuel Zantomasi (1999).

Centrocampisti: Piero Chinellato (1993), Filippo Ferro (2003), William Fighera (2003), Giovanni Scapolan (2002), Thomas Regazzo (1999), Oghy Vasic (1999), Matteo Volpato (2001).

Attaccanti: Fabio Barichello (1991), Edoardo Cappella (1992), Riccardo Cren (2004), Matteo Dal Toso (2005), Daniel Dussin (2005), Massimo Marangoni (2003), Besmir Shera (2003), Alessandro Tescaro (1997), Daniele Torregrossa (1997).



Questo lo staff tecnico rossobiancoblu:

Allenatore: Alessandro Bertan.

Allenatore in seconda: Loris Camporese.

Preparatore dei portieri: Mario Zorzi.

Fisioterapista: Alberto Carraro.

Match-Analyst: Alessandro Nonnato.

Dirigente accompagnatore: Roberto Gallo.

Team Manager: Piergiorgio Franco.