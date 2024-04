Padova, Mattia Bortolussi: «Possono capitare certi momenti, dobbiamo uscirne il prima possibile e tutti assieme»

Con la Primavera è tornato a timbrare il cartellino Mattia Bortolussi. La rete splendida contro il Catania, anche se poco utile nel risultato di martedì, questa di Lumezzane, altrettanto intelligente e da rapace dell'area di rigore. Queste le sue dichiarazioni nel post gara di Lumezzane: «Siamo stati bravi all'inizio a sbloccare la gara, poi forse ci siamo spenti. Peccato perché avevamo tenuto fino a 15' dalla fine. Un episodio ci punisce, ma il giochino è questo e purtroppo prendiamo e portiamo a casa. Abbiamo gestito e fatto la nostra partita. In campo c'è stato equilibrio e volevamo la vittoria dopo la sconfitta di Coppa Italia. Cerchiamo di vincere la prossima. Il Mantova è in B? Bravi loro. Noi abbiamo tenuto botta, ora dovremo confermare il prima possibile il secondo posto. Cosa ci succede ultimamente? Stiamo giocando tanto, possono capitare certi momenti. L'importante è uscirne il prima possibile e tutti assieme. Dobbiamo terminare bene il campionato e ripartire alla grande nei playoff. Ora arriviamo il prima possibile al 2°posto. Io lavoro per la squadra e il gruppo. I risultati li vedremo alla fine. Puntiamo alla vittoria contro l'Atalanta Under 23».