Serie C, Lumezzane-Padova: le pagelle degli uomini di Torrente

Le pagelle del Padova dopo il pari grigio contro il Lumezzane nella 35esima giornata del campionato di Serie C girone A allo Stadio Tullio Saleri:

PADOVA (4-3-3)

Donnarumma 6; Kirwan 5,5, Delli Carri 6, Faedo 6, Favale 5,5; Fusi 6 (dal 39' s.t. Dezi s.v.), Crisetig 5,5, Varas 6 (dal 22' s.t. Bianchi 5,5); Liguori 6 (dal 22' s.t. Capelli 5), Bortolussi 6,5 (dal 29' s.t. Zamparo 5,5), Valente 6,5 (dal 29' s.t. Palombi 5,5)

PANCHINA Rossi, Zanellati, Perrotta, Beli, Radrezza, Villa, Cretella, Susanu, Tordini

ALLENATORE Torrente 5,5



Donnarumma 6: Difficile imputargli qualcosa, anche perché solo una manciata di minuti prima del patatrac aveva fatto il solito paratone di giornata salva risultato.

Kirwan 5,5: Ilari dà, Ilari toglie. Ad inizio ripresa aveva murato una conclusione a botta sicura dell'ex Lecco, sul gol del pari si fa sovrastare nel colpo di testa. Peccato, perchè la prestazione - senza questo episodio - era stata di buon livello.

Delli Carri 6: Limpido in chiusura, non usa le maniere forti sulle punte del Lumezzane ed annulla il Capelli rossoblu. Passi avanti rispetto a Catania, mentalmente sempre acceso sulla gara.

Faedo 6: Assist involontario all'alba del match, più attento in fase difensiva rispetto alle ultime apparizioni. Spini è un cliente spinoso, ma vede poco il pallone.

Favale 5,5: Cannavò lo smeriglia in occasione del pari e gli macchia una prestazione molto positiva. Vale un po' il discorso fatto per Kirwan: prestazione di buon livello, ma ai playoff gli episodi pesano.

Fusi 6: Solita prestazione ricca sul piano della sostanza e della corsa, sfortunato in fase realizzativa. Finché c'è in termini energetici, sorregge quasi da solo la mediana biancoscudata. (Dal 39' s.t. Dezi s.v.: una punizione altissima da segnalare. Stop.)

Crisetig 5,5: Dal 13 febbraio Torrente non l'ha più tolto dal campo e la fatica si vede ad occhio nudo. Il senso della posizione non manca mai, in fase di rilancio da uno con la sua qualità ci si può aspettare qualcosa in più.

Varas 6: Incide meno sottoporta? Innegabile, ma andatevi a rivedere come chiama i tempi del pressing per i suoi compagni. Prima riusciva anche ad abbinare i gol e gli assist, ora con qualche chilometro in più nelle gambe qualche cosa latita. Esce e la manovra ne risente (Dal 22' s.t. Bianchi 5,5: decisamente poco fortunato il suo rientro. Sostiene poco nel finale, ma entra con consegne diverse da quanto poi si delinea nella realtà).

Liguori 6: (Dal 22' s.t. Capelli 5:)

Bortolussi 6,5: (Dal 29' s.t. Zamparo 5,5:)

Valente 6,5: (Dal 29' s.t. Palombi 5,5:)



ALLENATORE Torrente 5,5:

LUMEZZANE (4-3-1-2)

Filigheddu 6; Pisano 6,5, Pogliano 5 (dal 23' s.t. Regazzetti 6), Dalmazzi 6, Righetti 5,5; Moscati 6, Taugourdeau 6,5, Ilari 7; Poledri 5,5 (dal 17' s.t. Iori 6); Spini 5 (dal 17' s.t. Cannavò 7), And. Capelli 5,5 (dal 46' s.t. Basso Ricci s.v.)

PANCHINA Greco, Rizzo, Troiani, Galabinov, Pesce, Parodi, Scremin, Regazzetti, Tortelli

ALLENATORE Franzini 6,5