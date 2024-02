Padova, Mattia Bortolussi: «Serata perfetta, con il 4-3-3 siamo imprevedibili»

L'uomo partita, Mattia Bortolussi, ha il sorriso di chi sa di avere svolto un grande lavoro allo Speroni di Busto Arsizio. Il ritorno al gol e un tacco nel primo tempo che avesse baciato il palo e si fosse depositato in rete sarebbe stato da premio Puskas: «Serata perfetta? Era fondamentale partire con una vittoria. Abbiamo interpretato bene la partita, sapendo che sarebbe stata una battaglia. Cosa ho pensato quando ho preso il palo con il tacco? Non ho rimuginato, ho solo pensato a vincere. In 2-3 giorni è difficile cambiare qualcosa, l’importante è che ci sia equilibrio nelle valutazioni e nei giudizi. Non siamo fenomeni quando vinciamo, così come non siamo scarsoni quando perdiamo. Con il cambio di sistema di gioco ci troviamo bene. L’abbiamo fatto l’anno scorso e siamo stati imprevedibili. Giocate più liberi mentalmente in trasferta? Noi cerchiamo di isolarci, sfruttando i tifosi nel migliore modo possibile. Li ringraziamo sempre, per noi il pubblico è solo un’arma in più. Come sto fisicamente? È importante la concorrenza, cercando di sfruttarla al meglio. A livello mentale forse è cambiata la voglia dopo il pari contro il Trento. Volevamo rifarci e riscattarci. La marcia in più è stata dettata dalla voglia di vincere. Vincere a Busto è sempre difficile. Siamo scesi in campo decisi, convinti di prendere la vittoria. Il Mantova sta dimostrando di essere la squadra più in forma, avendo sempre soluzioni per vincere la gara. Noi cerchiamo di pensare al nostro, stando aggrappati alla classifica. Oggi era una partita sporca, ma l’abbiamo interpretata al meglio con meno possesso palla e più duelli vinti».