Speroni talismano, il Padova torna a volare e domina in casa della Pro Patria

Padova, così si! Torrente festeggia al meglio il suo cinquantottesimo compleanno ritrovando gioco e 3 punti allo Speroni di Busto Arsizio, ancora una volta stadio talismano, e con un netto 2 a 0 sconfigge la lanciatissima - ed imbattuta nel 2024 - Pro Patria nella 26°giornata di campionato. Imbattibilità in trasferta mantenuta, unica squadra di Serie C tra i tre gironi, scacciati i cattivi pensieri delle ultime settimane, grazie ad una prestazione da grande squadra, capace di gestire con maturità e intelligenza i vari momenti della partita. Ancora in rete Varas, al terzo rigore consecutivo, e - notizia del pomeriggio - il ritorno nel tabellino dei marcatori di Bortolussi, dopo sette gare a digiuno. Con questo successo sono 54 i punti conquistati dai ragazzi di Torrente, veramente tantissimi e che solitamente varrebbero il primo posto in classifica senza questo Mantova di marziani.

Si cambia!

Mister Torrente sorprende tutti e complice l'assenza di Liguori ribalta tatticamente la squadra, scegliendo per la prima volta dall'inizio il 4-3-3. Kirwan viene promosso terzino destro, con Delli Carri e Faedo coppia centrale e Villa esterno sinistro. Solo panchina per Belli, Crescenzi e Perrotta. In mezzo il tecnico sceglie il fosforo di Fusi assieme a Radrezza e Varas. Il sacrificato del nuovo sistema di gioco è Palombi largo a destra, mentre riferimento centrale è il rientrante Bortolussi con Valente riportato nel suo habitat naturale sull'ala sinistra.

Fiammate di qualità

L'inizio di gara è lento, tanto che nei primi venti minuti c'è ben poco da segnalare. Villa ci prova al 9' con poca convinzione, mentre al 12' Donnarumma si supera sul tiro dal limite di Pitou. La formula scelta da Torrente arieggia la manovra, dando probabilmente stimoli diversi ai suoi, oltre a nuove linee di passaggio alla squadra, con i movimenti in profondità delle due mezzali e i tagli verso il centro di Palombi e Valente.

I biancoscudati giocano con maggiore coraggio rispetto ad altre occasioni e tra il 21' e il 22' sono anche sfortunati con il palo di tacco di Bortolussi e la deviazione volante di Palombi sulla traversa, dopo la grande sponda aerea a firma Faedo sul primo palo. Torrente ha studiato a fondo Colombo, con i due trequarti soffocati dalle linee strette di difesa e centrocampo, mentre le due catene di destra e sinistra funzionano con impressionante regolarità, trovano sbocchi naturali sulle corsie laterali. Proprio la superiorità numerica in quella zona di campo si tramuta in opportunità ghiotte sopratttutto per Valente, decisamente un altro calciatore con meno mansioni difensive.

Non è un caso che la conquista del rigore sblocca partita giunga proprio da un movimento a tagliare dentro il campo dell'ex Palermo su cross puntualissimo di Fusi. Il tiro del nove padovano rimbalza sul braccio aperto dell'ingenuo Somma e per Frascaro non ci sono dubbi. Dal dischetto Varas, dopo Virtus Verona e Trento, segna il terzo rigore consecutivo in 10 giorni e porta avanti i suoi, raggiungendo Liguori come capocannoniere della squadra con 7 gol.

Ancora Antonio, finalmente Mattia!

La rete stordisce la Pro Patria, il Padova gestisce, non approfittando dello stato confusionale degli uomini di Colombo, sbagliando molto in fase di ultimo passaggio. Quando tutto sembra andare verso una conclusione di tempo sonnacchiosa, altre due chance, una per parte. Al 41' Radrezza perde un pallone sanguinoso al limite dell'area piccola, con Ferri che non ci pensa due volte e in mezzo ad una selva di gambe scarica un destro che Antonio Donnarumma para di puro istinto salvando il risultato. Sempre in chiusura Bortolussi non inquadra lo specchio della porta di testa da buona posizione e sempre su cross del solito scatenato Valente.

Ad inizio ripresa il Padova può raddoppiare subito con Valente, bravo Rovida a rifugiarsi in angolo, e rischia il pari beffa con Pitou, palo esterno da posizione impossibile. Che sia una serata giusta lo si capisce all'11' quando arriva il raddoppio, meritatissimo, di Mattia Bortolussi, splendido a superare con una conclusione da biliardista un immobile Rovida. Dopo sette gare torna a timbrare il cartellino il numero 20, il migliore in campo dei suoi, agganciando i compagni Liguori e Varas a quota 7. Il doppio vantaggio mette al sicuro la gara, anche se c'è spazio nel finale per un super salvataggio di Kirwan in corner, ma soprattutto Radrezza dalla distanza e Tordini in ripartenza vanno vicino al tris.

Questo il tabellino della gara dello Speroni:

PRO PATRIA-PADOVA 0-2

PRIMO TEMPO 0-1

MARCATORI Varas (PD) su rigore al 29' p.t.; Bortolussi (PD) all'11' s.t.

PRO PATRIA (3-4-2-1)

Rovida 6,5; Saporetti 5,5 (dal 32' s.t. Fietta s.v.), Minelli 5, Lombardoni 5,5 (dal 39' p.t. Moretti 5,5); Somma 5, Nicco 6, Ferri 6, Ndrecka 5,5; Citterio 5 (dal 1' s.t. Stanzani 6), Pitou 6,5 (dal 23' s.t. Curatolo); Castelli 5,5 (dal 22' s.t. Parker 6)

A DISPOSIZIONE Mangano, Bashi, Marano, Bertoni, Piran, G.Renault, Ghioldi, T.Renault, Mallamo,

ALLENATORE Colombo 5,5

PADOVA (4-3-3)

Donnarumma 7; Kirwan 6,5, Delli Carri 6, Faedo 6,5, Villa 6 (dal 32' s.t. Favale s.v.); Fusi 7 (dal 38' s.t. Crisetig s.v.), Radrezza 6, Varas 6,5; Palombi 6,5 (dal 22' s.t. Capelli 6) Bortolussi 7,5 (dal 37' s.t. Zamparo s.v.), Valente 7 (dal 33' s.t. Tordini s.v.)

A DISPOSIZIONE Rossi, Zanellati, Perrotta, Belli, Dezi, Crescenzi

ALLENATORE Torrente 7

ARBITRO Frascaro di Firenze 6,5

ASSISTENTI Iacovacci 6 - Rinaldi 6

AMMONITI Fietta (PP) per gioco scorretto, Donnarumma (PD) per comportamento non regolamentare, Somma (PP) per proteste

NOTE paganti 809 (di cui 95 ospiti), incasso di 15.025 euro. Tiri in porta 3 (con un palo) - 7 (un palo e una traversa). Tiri fuori 1-1. In fuorigioco 3-3. Angoli 6-3. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 4’