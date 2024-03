Padova, Simone Palombi: «La Coppa Italia mi sta portando bene, nella ripresa abbiamo percepito fosse successo qualcosa»

Simone Palombi ogni volta che sente odore di Coppa Italia. Anche nella gara, al momento, più importante del percorso, ecco la rete per mettere in discesa la finale. Queste le sue dichiarazioni in sala stampa: «La Coppa mi sta portando fortuna personalmente e alla squadra. Vogliamo onorarla sino alla fine. Meritavamo un altro paio di gol ed invece l’abbiamo subito. L’importante era vincere e ci siamo riusciti. Entuasiasmo ritrovato? Era il nostro obiettivo ripartire. Abbiamo passato 10 giorni difficili, ma continuiamo a dare tutto sino alla fine. Ci spiace avere perso punti nei confronti del Mantova, ma ora pensiamo ai playoff in cui crediamo molto. Il Catania è una delle squadre più forti della C, sicuramente è stato un ottimo primo test. Speriamo di ripeterci al Massimino. Quando siamo rientrati in campo abbiamo percepito che era successo qualcosa. Con i compagni ci chiedevamo in campo cosa era successo. I tifosi giocano la partita come noi. Sono contento di avere giocato tanto in questo periodo e si è visto che mi sentivo bene fisicamente».