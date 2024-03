Padova, si ferma Valente per la trasferta con la Giana Erminio

Valente si ferma ed alza bandiera bianca anche per la trasferta di Gorgonzola contro la Giana Erminio. Il comunicato pomeridiano conferma le sensazioni post Meda: piccola lesione al bicipite femorale. Questo il comunicato della società biancoscudata: "Il Calcio Padova informa che l’esterno Nicola Valente, uscito anzitempo nella gara Renate-Padova, in seguito a delle indagini radiologiche eseguite presso Polimabulatorio Arcella, hanno evidenziato una piccola lesione al bicipite femorale della gamba sinistra. Il giocatore verrà rivalutato nel corso della prossima settimana”.

Senza l’esterno mancino, in 3 per una maglia con Palombi favorito su Capelli e Tordini per completare il tridente offensivo composto da Liguori e Bortolussi. Domenica sarà la quarta partita in dodici giorni e non sono esclusi cambiamenti in tutti i reparti. Sulla destra difensiva si giocano il posto Belli e Kirwan, mentre in mezzo al campo scalpita per una maglia da titolare il grande escluso del derby Igor Radrezza. A Gorgonzola si rivedrà dal 1’?