Appunti post derby: 3 cose da portarsi a casa dopo il Vicenza per mister Torrente

In fondo Vincenzo Torrente nel post partita tutti i torti non li ha. Da -4 a -6 dalla testa cosa cambia? Poco, perché l'essenza resta la stessa: provare a vincere ogni sfida da qui al 28 aprile contro la Triestina. Ventiquattro punti a disposizione e la pazza idea da coltivare per un duplice motivo: fare la storia e, male che vada, arrivare settati al successo nei playoff. Il derby contro il Vicenza, oltre l’entusiasmo, ha segnalato tanti dettagli decisamente importanti.

Il primo, forse il più rilevante, è la tempra reazionaria di questi ragazzi. Il gol di Faedo arriva in un mix di sangue freddo ed intelligenza spesso inusuale in passato da queste parti, con la narrativa delle gare patavine spesso più legata all'episodica o all'impresa da cuori forti e palpitanti rispetto alla logica. Sia chiaro, la rete al 95' di Faedo è emozionante ed insperata, ma è decisamente confortante per come è maturata. Vicenza rintanato dentro l'area di rigore, cambio di gioco geografico da sinistra di Cretella per Liguori a destra, con quest'ultimo che chiama all'avanzata Faedo e il resto è storia nota. Sapere gestire i nervi, dopo due occasioni sciupate in precedenza, è un buon segnale in vista del rush finale. Significa che la squadra ci crede e mentalmente tutto il gruppo è alla stessa pagina.

Così come è da elogiare l'ultima mezz'ora di gioco, non può che lasciare perplessi la personalità messa in mostra da capitan Donnarumma e compagni almeno fino alla rete di Ferrari. Su questo aspetto, Mirabelli e Torrente lo sanno bene, ci sarà da metterci mano in qualche modo, perché i timori apparsi nei primi 57' concedendo tante occasioni ad un avversario così forte, come il Vicenza attuale, può essere un'idea diversamente buona quando il pallone scotterà di più nelle prossime sfide. Torrente nella conferenza stampa pre derby aveva annusato l’aria ed avvertito il gruppo, chiedendo espressamente ai giocatori di non farsi prendere dalla frenesia e dall'emozione del big match, come capitato con il Mantova. Missione semicompiuta grazie alle parate di Donnarumma, uno abituato ad altro tipo di palcoscenici e pressioni, a suo agio quando si alza la posta in palio. Serve un necessario step in più per vedere quella spensieratezza vista post svantaggio in tutti i frangenti della gara.

Piccolo spazio mercato. Solitamente gli interventi di gennaio possono essere di due tipi: migliorativi o devastativi. Ecco, il mercato invernale del Padova, giornata dopo giornata si sta confermando del primo tipo e i complimenti, con limpidezza intelletuale, vanno fatti a Massimiliano Mirabelli. Non era facile migliorare una rosa imbattuta al primo gennaio, ma il ds biancoscudato ce l'ha fatta, gestendo al massimo il budget messo a disposizione da Oughourlian.

Faedo, Crisetig e Valente sono diventati titolari indiscussi, valori aggiunti da piano superiore per qualità e forza, Zamparo è un dodicesimo uomo di grande valore, a naso utilissimo contro squadre - vedi Vicenza - che fanno della compattezza difensiva la loro cifra distintiva, mentre resta in sospeso Tordini, jolly offensivo di grande tecnica ancora da comprendere sul dove posizionarlo in campo per farlo rendere al massimo. La rosa è forte, varia, profonda, forse anche troppo, ma è sempre meglio abbondare piuttosto di deficere. Certo vedere in panchina giocatori come Crescenzi, Dezi, lo stesso Tordini o Radrezza è un lusso che non ha nessuno nei 3 gironi. Motivo in più per lottare contro un Mantova incredibile, ma non imbattibile. Il derby insegna che le gare possono essere infinite per questo Padova e lottare, al final y al cabo, è sempre la cosa più saggia per non avere rimpianti.