Euganeo da record per Padova-Vicenza, il derby per trasformare la stagione e il rush finale di campionato

Tutto, o quasi, in una notte. 8000 spettatori previsti, record stagionale di presenze all'Euganeo e un derby che si prospetta infuocato per classifica e non solo. Benvenuti in Padova-Vicenza, trentesima giornata di campionato di Serie C. I 3 punti del Mantova costringono i biancoscudati ad inseguire la quinta vittoria di fila, mentre il Vicenza, reduce da 5 successi consecutivi e 10 giorni di sosta semi-forzata causa maltempo, ha due risultati su tre. Sarà la serata del ritorno all'Euganeo del poco amato Ronaldo, pronto ad essere accolto dal pubblico padovano in modo diversamente affettuoso, diciamo così. Calcio d'inizio alle 20:45 per il derby, definito da più parti, il più importante dai tempi della Serie A.





La situazione in casa Padova

Dopo i rientri di Crescenzi e Bianchi contro il Renate, ecco il ritorno tra i convocati di Palombi, un'alternativa preziosa in più per l'attacco di Torrente. A 72 ore dalla vittoria lombarda, Torrente sfoglia la margherita e riflette sul da farsi: confermare quasi in blocco l'11 di Renate o fare cambiamenti chirurgici in uno o due settori del campo? Tutto dipende dalle condizioni fisiche di Valente, uscito anzitempo da Meda e in forte dubbio contro i vicentini. Scalpita Capelli, entrato molto bene contro gli uomini di Colombo e sempre positivo quando viene chiamato in causa. Nel solito 4-3-3 conferma in blocco per il reparto arretrato con Donnarumma tra i pali, Kirwan, Delli Carri, Faedo e Favale nella linea 4. In mezzo al campo solito ballottaggio tra Crisetig e Radrezza per il ruolo da schermo davanti alla difesa, con il primo favorito nonostante il cucchiaio dell'andata di Radrezza sia ancora nella memoria del tifo biancoscudato, e non solo. I due intermedi, scontato, saranno Fusi e Varas. In attacco Liguori e Bortolussi certi di una maglia, a sinistra l'ultimo ballottaggio, con Tordini che potrebbe inserirsi a sorpresa nella contesa.



Questo i convocati:

PORTIERI: Donnarumma, Mangiaracina, Zanellati

DIFENSORI: Belli, Crescenzi, Delli Carri, Faedo, Favale, Kirwan, Perrotta, Villa

CENTROCAMPISTI: Bianchi, Capelli, Cretella, Crisetig, Dezi, Fusi, Radrezza, Varas, Valente

ATTACCANTI: Bortolussi, Liguori, Palombi, Tordini, Zamparo



PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Delli Carri, Faedo, Favale; Fusi, Crisetig, Varas; Liguori, Bortolussi, Capelli (Valente)

La situazione in casa Vicenza

23 punti sui 30 disponibili e Vecchi in poco più di due mesi di avventura a Vicenza ha ribaltato una squadra che a metà gennaio sembrava definitivamente tagliata da ogni rincorsa per l'altissima classifica. Il segreto? Pochi fronzoli e tanta sostanza, con un gioco abbastanza codificato e sparagnino, con otto giocatori votati al controllo degli spazi e i tre tenori, Dalla Morte, Ferrari e Pellegrini, a fare il bello e il cattivo tempo. Il Vecchi pensiero in conferenza stampa è stato chiaro: «Il Padova per quello che ha fatto fino ad oggi è meritatamente là davanti, a pochi punti dal Mantova: anche con il mercato di gennaio si sono rinforzati. Noi ci stiamo avvicinando alle migliori e all’Euganeo vogliamo vedere a che punto siamo». Per quanto riguarda la probabile formazione, occhio al ballottaggio tra Laezza e Sandon, già castigatore biancoscudato all'andata

Elenco completo dei convocati:

Portieri: Confente, Massolo, Siviero

Difensori: Costa, Cuomo, De Col, Fantoni, Golemic, Laezza, Lattanzio, Sandon

Centrocampisti: Cavion, Greco, Ronaldo, Rossi, Talarico, Tronchin

Attaccanti: Busato, Rolfini, Ferrari, Della Morte, Delle Monache, Pellegrini



Vicenza (3-4-1-2) Confente; Cuomo, Golemic, Laezza (Sandon); Talarico, Ronaldo, Tronchin, Costa; Della Morte; Ferrari, Pellegrini

I numeri della sfida

Cinquantasei i precedenti tra le le due squadre dal 34-35 ad oggi. Il bilancio evidenzia 24 vittorie per il Padova, 14 pareggi e 18 successi il Vicenza. Nell'ultimo Padova-Vicenza, dell'11 settembre 2022, vittoria biancoscudata per 2 a 1 con le reti Dezi al 30', pareggio di Stoppa al 5' della ripresa e gol decisivo di Russini all'84'.

Chi dirige la sfida

Gara affidata a Valerio Crezzini di Siena, coadiuvato da Biffi di Treviglio e Nana Tchato di Aprilia.



Il Resto della 30°Giornata

Martedì 5 Marzo ore 18:30

Alessandria-Trento 0-1

Arzignano-AlbinoLeffe 0-0

Atalanta U23-Lumezzane 1-0

Legnago-Pergolettese 2-1

Pro Patria-Pro Vercelli 2-1

Pro Sesto-Giana Erminio 0-0

Martedì 5 Marzo ore 20:45

Mantova-Virtus Verona 4-0

Mercoledì 6 Marzo ore 18:30

Fiorenzuola-Triestina

Novara-Renate

Mercoledì 6 Marzo ore 20:45

Padova-Vicenza

CLASSIFICA - Mantova 71, Padova 64*, Atalanta U23 50, Vicenza 49*, Triestina 47*, Legnago 45, Lumezzane 42, Virtus Verona 39, Pro Patria 39, Pro Vercelli 39, Albinoleffe 39, Giana Erminio 39, Trento 38, Renate 36*, Arzignano 35, Pergolettese 33, Novara 31*, Fiorenzuola 27*, Pro Sesto 23, Alessandria 18 *una gara in meno

Dove guardare Padova-Vicenza

Padova-Vicenza sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e potrà essere vista anche in streaming su Now Tv e Sky Go.