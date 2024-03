Verso Padova-Vicenza: difficile il recupero di Valente, Liguori giocatore di Febbraio nel girone A

Valente quasi out, anche se si farà di tutto per recuperarlo per la gara contro il Vicenza. A 48 ore dal derby, le notizie provenienti dell'infermeria del Memo Geremia lasciano poco spazio all'ottimismo, con l'ex esterno offensivo mancino del Palermo in fortissimo dubbio e atteso nella giornata di martedì dagli esami strumentali del caso per capire la rilevanza del problema muscolare che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca a Meda all'intervallo contro il Renate.

Intanto sul fronte pubblico ci sarà un Euganeo particolarmente affollato rispetto gli standard stagionali. Al momento sono previsti 3.611 paganti, 1.262 dei quali nel settore riservato ai tifosi vicentini.

Gli orari della vigilia biancoscudata: mister Torrente parlerà in sala stampa all'Euganeo alle 12:45, mentre Michael Liguori è stato eletto il calciatore del mese di Febbraio del girone A come si può vedere nella pagina Instagram ufficiale della Lega Pro. Merito dei 3 gol e della continuità di prestazioni messa in mostra nel finale dello scorso mese, confermate anche sul campo di Renate con una sforbiciata decisiva da campione che ha portato 3 punti a questo Padova sempre più carico nell'impresa rimonta ai danni del Mantova.