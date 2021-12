Promozione, girone C: ABC come un treno sul Casalserugo Maserà

Con la quarta vittoria in campionato per l’ABC Arre Bagnoli, il sesto posto del girone C di Promozione diventa realtà. Bastano due gol nel primo tempo per piegare la resistenza del Casalserugo Maserà. Anche l'ABC si iscrive alla lista delle contendenti che possono aspirare ad un posto al sole nel raggruppamento C, sicuramente il più complesso del panorama Promozione dell'annata.

LA CRONACA

Gli uomini di Sandon, consci della posta in palio, cercando subito di essere arrembanti e trovano il vantaggio poco prima del 20'. Corner dalla destra, Mattia Minelli prolunga di tacco e sottoporta ecco Davide Berenzi come un falco pronto ad insaccare. Siamo al 19'. Trascorrono tre minuti ed ecco il raddoppio con un lampo clamoroso di Bernardi con un piatto sinistro al centimetro dopo il bell'assist dalla destra di Bader Massaghri. L'ABC va vicino anche al tris con Zagolin, ma il Casalserugo salva sulla linea. Al 34' ecco la rete di Abouwafi a riaprire la gara. Nella ripresa ecco nuovamente il Casalserugo Maserà gettare il cuore oltre l'ostacolo. All'83' Di Stasio salva il risultato su Cesaro e l'ABC difende con ordine il prezioso vantaggio acquisito nei primi 22 minuti di gioco. Al 94' debutto in prima squadra per il 2004 Nicola Frizzarin, enfant du pays di cui sicuramente se ne sentirà ancora parlare.

Ecco il tabellino della gara di Bagnoli:



ABC ARRE BAGNOLI: Di Stasio, Bader Massaghri (24’ s.t. Cecconello), Minelli, Amine Massaghri, Trovò, Zanardo, Zagolin (29’ s.t. Redi), Busso, Berenzi (38’ s.t. Nicolò Sandon), Bertipaglia (24’ s.t. Grazian), Bernardi (49’ s.t. Frizzarin). A disp. Creuso. All. Diego Sandon

CASALSERUGO MASERÀ: Baratto, Anselmi, Dalla Via, Cavestro, Babetto, Macolino, Zorzetto (1’ s.t. Cesaro), Zakaria Aboulwafi (24’ s.t. Marouane Aboulwafi), Varotto, Marcelli (17’ s.t. Zanon), Greggio (1’ s.t. Barbiero). A disp. Ferrigno, Faggian, Mazzetto, Bellina. All. Paolo Meneghello

ARBITRO: Jyate di Conegliano

RETI: 19’ Berenzi, 22’ Bernardi, 34’ Zakaria Aboulwafi.

Ammoniti Bernardi, Anselmi e Macolino.

Recuperi: 1’ e 6’.