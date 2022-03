Promozione, girone C & D: gli arbitri della 21°giornata

Nella ventunesima giornata della Promozione, tante gare interessanti tra girone C e D. Partiamo dal C, quello dominato dalla Piovese, che attende in casa il grande ex Valeriano Fiorin e il suo Azzurra Due Carrare. Ad inseguire Bortolotto e compagni ecco il Monselice, impegnato tra le mura amiche con il Casalserugo Maserà, mentre il derby tra Limena-Saonara Villatora promette scintille. L'ABC vuole riprendere il suo cammino in trasferta contro la Vigontina San Paolo e in coda ecco tre incontri di importanza capitale. Il più difficile è per l'Aurora Legnaro, che ospita il Badia Polesine, mentre Armistizio Esedra Don Bosco-Loreo promette tensione e punti pesanti in palio. Completa il turno l'anticipo tra Porto Viro e Villafranchese, con gli uomini di Millan con la testa rivolta alla semifinale di Coppa Veneto di mercoledì sera contro il Noventa. Nel girone D fari puntati su Eurocassola-Unione Cadoneghe. Punti salvezza preziosi in gioco tra Ambrosiana Trebaseleghe e Football Valbrenta, mentre impegno proibitivo sulla carta per la Curtarolese contro il Vedelago in trasferta.

Di seguito le designazioni arbitrali:

GIRONE C

Vigontina San Paolo-Arre Bagnoli Candiana - Arbitro: Carlo Dei Tos (Conegliano) Assistenti: Mario Columbro (Mestre) e Alvise Mattia Marchetti (Castelfranco Veneto)

Limena-Calcio Villatora Saonara- Arbitro: Edoardo Maccarrone (Conegliano) Assistenti: Emilio Cisotto (Conegliano) e Xhentiljana Gjini (Vicenza)

Piovese-Azzurra Due Carrare - Arbitro: Marco Fiore (Bassano del Grappa) Assistenti: Alessandro Fassina (Bassano del Grappa) e Filippo Pilon (Treviso)

Aurora Legnaro-Badia Polesine - Arbitro: Simone Pistolato (Mestre). Assistenti: Angelo Basile (Padova) e Mattia Giordani (Padova)

Armistizio Esedra Don Bosco-Loreo - Arbitro: Rajiv Samuele Cestaro Sedona (Treviso) Assistenti: Simone Covolan (Conegliano) e Jacopo Albertin (Padova)

Monselice-Calcio Caselserugo Maserà - Arbitro: Mattia TInelli (Verona) Assistenti: Adarsh Rosiglioni (San Donà di Piave) e Davide Puggina (Este)

Calcio Porto Viro-Villafranchese - Arbitro: Emanuele Bortoletto (Treviso). Assistenti: Angelo Lavino (Padova) e Davide Baggio (Bassano del Grappa)

GIRONE D

Vedelago-Curtarolese - Arbitro: Matteo Tonon (San Donà di Piave) Assistenti: Vladyslav Panchuk (Venezia) e Stefano Basso (Castelfranco Veneto)

Eurocassola-Unione Cadoneghe - Arbitro: Franco Cipradi (Treviso) Assistenti: Francesco Cicogna (San Donà di Piave) e Jacopo Conte (Treviso)

Ambrosiana-Trebaseleghe-Football Valbrenta - Arbitro: Farouk Jyate (Conegliano) Assistenti: Ousseynou Sy (Verona) e Andrea Poppi (Bassano del Grappa)