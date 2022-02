Promozione, girone C & D: tutti i risultati del quarto turno di ritorno

Girone C

Promozione Veneto Girone C

Ecco tutti i risultati della quarta giornata di ritorno delle padovane dei campionati Promozione girone C e D.

GIRONE C

Azzurra Due Carrare-Calcio Saonara Villatora 0-0

A. DUE CARRARE: Rosellini, Aggio, Pavan (dal 41’ s.t. Bortolami), Grigio, Condino, Zaggia, Regazzo, Sturaro (dal 25’ s.t. Contarin), Vesentini (dal 18’ s.t. Esposito), Chinello (dal 21’ s.t. Canton Edoardo), Zanni. A disp.: Papagno, Fantin, Destro, Zonzin, Rinaldo. All.: Petrassi

SAONARA VILLATORA: Agostini, Cavraro, Minotto (dal 25’ s.t. Contin), Tagliapietra, Trolese, Fortini, Vignato (dal 32’ s.t. Vignaga), Calore, Tono (dal 39’ s.t. Michieli), Niselli, Boscari. A disp.: Ciucevich, Cacco, Rotondo, Guzzo. All.: Boscaro

ARBITRO: Pinna di Vicenza

Ammoniti: Aggio (A), Condino (A), Esposito (A), Trolese (S), Tono (S)

Armistizio Esedra Don Bosco-Piovese 1-2

ARMISTIZIO ESEDRA DON BOSCO: Zancato, Barison, Agostini, Falcetti, Varotto, Bensi, Rossetto, Danieletto, Musotto, Francescato Mattia, Bertollo. A disp.: Tosello, Cecchinato, Noventa, Fanton, Francescato Daniel, Calovi, Pasianotto, Miotto, Faggin. All.: Favalli

PIOVESE: Padan, Gobbi, Voltan, Barison (dal 13’ s.t. Favorido), Sartori, Pasetto (dal 40’ s.t. Rigoni), Hatimi (dal 13’ s.t. Tommasi), Nardo, Menegazzo, Bortolotto, Toffanin. A disp.: Dardengo, Degan, Mancin, Cavallin, Polo, Marzola. All.: Piron

ARBITRO: Gironi di Verona

RETI: 45' rig. Danieletto (A), 50' Bortolotto (P), 58' Toffanin (P)

Ammoniti: Voltan (P), Sartori (P), Hatimi (P), Nardo (P), Bortolotto (P), Toffanin (P).

Limena-Badia Polesine 6-0

LIMENA: Lunardi, Di Maggio (dal 25’ s.t. Bordin Carlo), Boaron, Scalabrin, Pedon (dal 25’ s.t. Ciatto), Favaro, Rampin (dal 33’ s.t. Ciato), Pampagnin, Bordin Sergio (dal 16’ s.t. Menale), Brotto, Artuso. A disp.: Dengo, Raimondi, Zuin, Faggin, Puglisi. All.: Prisco

BADIA POLESINE: Veronese, Dobrozi, Gennaro, Ostojic, Vigato, Travaglini (dal 25’ s.t. Dal Martello), Fantin (dal 29’ s.t. Valeri), Canevarolo, Gasparini, Ruin (dal 12’ s.t. Alfieri), Lora (dal 1’ s.t. Manfrin). A disp.: Zampieri, Rizzato, Najib, Marabese, Arenare. All.: Bonfante

ARBITRO: Scomparin di San Dona’ di Piave

RETI: 13', 62' Artuso, 44', 47' Bordin Bordin, 66', 84' Brotto

Monselice-Aurora Legnaro 2-0

MONSELICE: Simonato, Voltolina, Varroto, Cassandro, Rosa (25’ st. Gradella), Notolini, Cavaliere (25’ st. Morello), Menesello (38’ st. Lemeti), Djordjevic (34’ st. Dalla Via), Galato (cap.), Zecchinato (25’ st. Carani), All. Simonato

AURORA LEGNARO: Sartorello (22’ pt. Tono), Lazzarin, Maniero, Fornaro, De Rossi, Salmaso (cap.), Sarto (9’ st. Arnosti), Gianolla (34’ st. Rossi), Pittaro (30’ st. Calore), Spiandorello (38’ st. Bortolami), Baldin, All. Lunardon

ARBITRO: Ciprandi (Treviso)

RETI: 36’ Menesello, 77' Carani

Ammoniti: Zecchinato, Salmaso, Simonato, Galato Recuperi: 4’ e 5’

Porto Viro-Loreo 2-2 (Garbi, Autogol; Mancin, Otyab)

Vigontina San Paolo-Casalserugo Maserà 0-1

VIGONTINA S.PAOLO: Santello, Celegato, Garavello (dal 25’ s.t. Bacchin), Amato, Canton, Barina (dal 15’ s.t. Teodoro), Paccagnella (dal 35’ s.t. Baliello Tommaso), Casagrande, Ruzza (dal 43’ s.t. Majolo), Pavanello (dal 10’ s.t. Piccolo), Scarpa. A disp.: Scardino, Laguda, Trevisan. All.: Malerba

CASALSERUGO MASERÀ: Baratto, Anselmi, Morello, Cavestro, Babetto, Macolino, Zanon (dal 43’ s.t. Rinaldo), Aboulwafi Zakaria (dal 23’ s.t. Dalla Valentina), Varotto (dal 31’ s.t. Piovan), Cesaro, Salvatore (dal 41’ s.t. Cappuzzo). A disp.: Bortolometto, Faggian, Mazzetto, Greggio, Barbiero. All.: Milan

ARBITRO: Jyate di Conegliano

RETI: Varotto (C) al 30’ p.t.

Ammoniti: Anselmi (C), Zanon (C), Varotto (C), Casagrande (V).

VIllafranchese-Arre Bagnoli Candiana 0-1

VILLAFRANCHESE: Murano, Vezu, Ranalli, Salviato, Calgaro, Selmin, Cannella (dal 25’ s.t. Allegro), Cappellari (dal 10’ s.t. Carraro), Viola, Minozzi (dal 20’ s.t. Rusu), Fiorin. A disp.: Bergamasco, Alimani, Piccolo, Baldassa, Okye, Carlana. All.: Millan

ARRE BAGNOLI: Grimaldi, Cecconello (dal 27’ s.t. Zagolin), Ongaro, Massaghri Amine, Trovò, Minelli, Bertipaglia (dal 1’ s.t. Massaghri Bader), Busso, Berenzi (dal 4’ s.t. Zanardo), Donati (dal 36’ s.t. Portalone), Bernardi. A disp.: Di Stasio, Bertaggia, Turrag, Redi, Violato. All.: Sandon

ARBITRO:Zaccheria di Legnago

RETI: 30' Bernardi

Ammoniti: Salviato (V).

GIRONE D

Curtarolese-Unione Cadoneghe 2-2 (Leggi qui la cronaca del match)

Unione Graticolato Gelsi-Ambrosiana Trebaseleghe 1-1

UN. GRATICOLATO GELSI Urban, Bolzonella, Guzzo, Checchin, Ugo, Tonolo, Daniele (dal 20’ s.t. Sbrogio), Carlon, Sega (dal 20’ s.t. Carrer), Zennaro (dal 10’ s.t. Casarin), S. Tamburini. A disp.: De Toni, Bellini, Albu, Cazzador, Ferrarese, Tamburini M.. All.: Vio.

AMBR. TREBASELEGHE Trombetta Alessio, Scattolin, Battiston, Bonotto, Bonso, Fenso, La Montanara (dal 20’ s.t. Rizzolo), Miolo, Trevisan (dal 10’ s.t. De Pieri), Casarotto, Fardin. A disp.: Costa, Trombetta Nicolò, Ulaj, Pesce Cristiano, Pesce Cristian, Benozzi, Fassina. All.: Trevisan.

ARBITRO: Poggiana di Bassano del Grappa

RETI: 35' Sega (U), 55' Fenso (A)

Ammoniti: Bolzonella (U), Checchin (U).