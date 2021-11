Promozione, girone C: Villafranchese avanti in Coppa Veneto, Aurora Legnaro ecco Lunardon

Prosegue il cammino nel Trofeo Veneto Promozione della Villafranchese di mister Millan, capaci di espugnare il campo di Loreo nei quarti di finale e accedere in semifinale.

Contro i rodigini di coach Tiozzo bastano le reti di Minozzi e Rusu che rendono inutile la rete di Talpo. Un grande traguardo per la società padovana, l'unica della provincia rimasta in gioco in questa competizione.

Sempre restando in Promozione girone C, terremoto clamoroso all'Aurora Legnaro. Dopo 4 stagioni ricche di vittorie e bei momenti, si dimette dalla guida tecnica della prima squadra l'indimenticato bomber ex Padova Filippo Maniero. Fatale la sconfitta casalinga di domenica contro l'Esedra Armistizio Don Bosco. Al posto dell'ex punta biancoscudata, ecco Filippo Lunardon, 42 anni, una vita nei settori giovanili del calibro di Saonara Villatora, Piovese e la Juniores Elite dell'Abano Terme.