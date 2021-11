Promozione, girone D: il riepilogo dei risultati della 9°giornata

Tutte insieme appassionatamente a quota 12 punti. Così è la situazione delle padovane nel girone D del campionato Promozione. La Curtarolese aveva sicuramente l'impegno più complesso di giornata, ma non trema in quel di Rosà e porta a casa un pareggio più che discreto. Con Pavanello al 30% della forma, ecco arrivare la rete da Davis Pace ad illudere gli ospiti. Pareggio su calcio di rigore a firma Loro. Unione Cadoneghe alle prese con la solita cariolata di assenze e costretta a raccogliere meno di quanto seminato in quel di Vedelago. 1 a 1 il risultato finale con le reti di Volpin per i padovani e Tronchin per i trevigiani. Dilaga in casa l'Ambrosiana Trebaseleghe contro il Zero Branco, agganciando le altre due colleghe di provincia. Cesarotto, De Pieri, Miolo, Fardin i gol dell'Ambrosiana, mentre per i ragazzi di mister Grigni è Buranello a siglare la rete della bandiera.

Di seguito i risultati delle tre padovane nel girone D Promozione.

Ambrosiana Trebaseleghe-Zero Branco 4-1 (Cesarotto, De Pieri, Miolo, Fardin; Buranello)

Calcio Rosà-Curtarolese 1-1 (rig. Loro; D.Pace)

Vedelago-Unione Cadoneghe 1-1 (Tronchin; Volpin)