Promozione, girone D: l'Unione Cadoneghe prosegue con mister Ferrulli e il ds Bergo

Si va avanti con l'accoppiata Ferrulli-Berga per cercare la salita in Eccellenza per l'Unione Cadoneghe.

I "Diavoli Rossi" sperano ancora nel ripescaggio, ma nel frattempo confermano mister e direttore sportivo protagonisti della seconda posizione in classifica nel campionato Promozione girone D appena terminati.

Numeri importanti per l'Unione Cadoneghe con ben 53 punti raccolti, appena uno sotto i vicentini dell'Eurocassola primo e vincitore del raggruppamento. Ora c'è da confermare i pezzi pregiati e resistere alle offerte per i due fratelli Bertoncello, De Rossi e Rossignoli.