Promozione, Monselice: Cassandro è un nuovo rinforzo per la difesa biancorossa

Il Monselice non dorme mai e piazza il colpo in grado di rinforzare in maniera esagerata il suo reparto difensivo, con il difensore centrale Jacopo Cassandro. Prodotto del vivaio della Piovese, dopo i due anni in D con l'Este, eccolo navigare in Eccellenza tra Calvi Noale e Borgoricco Campetra, andata e ritorno.

Molto soddisfatto il nuovo acquisto del Monselice, un vero valore aggiunto nel campionato di Promozione girone C, come si può evincere dalle sue parole al sito del Monselice Calcio: «Per motivi di studio e di lavoro mi sono trasferito per sei mesi a Roma, dove ho completato la tesi e mi sono laureato a dicembre. Ora sono tornato e sono davvero felice di essere un giocatore del Monselice. Arrivo in una società gloriosa e prestigiosa, in cui si respirano passione ed entusiasmo: sia per quanto riguarda dirigenza, staff tecnico e compagni sia per i tanti tifosi che seguono e sostengono la squadra. Ho trovato sin dal primo momento una società molto organizzata e preparata, consapevole degli obiettivi da raggiungere a breve e lungo termine: un club a cui tutti riconoscono professionalità e competenza. Giocare per questi colori è un onore e un privilegio: non vedo l’ora di iniziare il girone di ritorno e riassaporare le partite vere. Sono un difensore centrale, mancino di piede, che può giocare indifferentemente al centrodestra o al centrosinistra. In caso di necessità, negli anni ho fatto anche alcune partite da terzino. La volontà è di fare meglio possibile per riportare il Monselice nei palcoscenici che merita. Dipenderà da noi e dalla fame che metteremo in campo, non solo alla domenica ma anche durante la settimana. Per riuscirci avremo bisogno di tutto il sostegno possibile da parte dei tifosi, che qui rappresentano da sempre il dodicesimo uomo in campo. Sperando ovviamente che la situazione sanitaria migliori e ci consenta di respirare a fondo la passione calcistica che contraddistingue questa meravigliosa piazza».