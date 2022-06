Promozione: prende forma la Vigontina San Paolo 2022-2023

Ha di che essere soddisfatto mister Massimo Malerba, tecnico della Vigontina San Paolo, squadra militante nel campionato di Promozione. Al 25 di giugno 2022, la rosa è già pressoché definita. Merito del direttore sportivo Mattia Gambillara che ha già chiuso quasi tutte le trattative per mettere a disposizione dello staff tecnico un organico completo e ben strutturato.

Quattordici le conferme dei giocatori della scorsa stagione: restano in bianconero il portiere Davide Fasolo, i difensori Davide Canton, Stefano Amato, Giacomo Barina, Filippo Garavello e Massimo Trevisan, i centrocampisti Filippo Casagrande, Federico Nardi, Matteo Paccagnella, Alessandro Radici e Alberto Tinello e gli attaccanti Simone Canton, Davide Piccolo e Davide Ruzza.

A questi si aggiungono tre ragazzi promossi dalla juniores élite vincitrice del campionato di categoria: il portiere Francesco Scardino, il difensore Tommaso Di Bartolomeo e il centrocampista Andrea Sartorato.

Tre, per il momento, anche le «new-entry» del mercato: il difensore Simone Smaggiato, che rientra da un prestito, il mediano Andy Rigato (ex Borgoricco e SaonaraVillatora) dall’Aurora Legnaro e il fantasista Andrea Zanni (ex Union Cadoneghe e ArdSpera) dall’Azzurra Due Carrare.

La preparazione della nuova Vigontina San Paolo scatterà ai primi di agosto.