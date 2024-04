Promozione, la situazione delle squadre padovane nei 4 gironi dopo la 29°giornata

Ecco l'analisi, girone per girone, della ventinovesima giornata del campionato Promozione

PROMOZIONE girone A

Merlara-Atletico Cerea 2-1

Vittoria di platino in zona salvezza per i ragazzi di Bassi sui rivali del Cerea.



Altri risultati: Audace Calcio-Virtus Borgo Verona 3-0, Baldo Junior Team-Pastrengo 4-2, Belfiorese-Albaredoronco 2-2, Castelnuovo DG-Oppeano 2-2, Cologna Veneta-Team Santa Lucia Golosine 1-1, Pescantina Settimo-Pedemonte 1-1, S.Giovanni Lupatoto-Bevilacqua 3-2

Classifica: Oppeano 59, Baldo Junior Team 48, Belfiorese 46, Audace 45, Virtus Borgo Verona 41, Castelnuovo DG 38, Pedemonte 37, Team Santa Lucia Golosine 36, Cologna Veneta 34, Bevilacqua 33, Pescantina Settimo 33, Atletico Città di Cerea 31, Albaredoronco 28, Merlara 27, Pastrengo 27, San Giovanni Lupatoto 22

PROMOZIONE girone B

Galliera-Montebello 4-0

Football Valbrenta-Fontanivese San Giorgio 1-1

Marosticense-San Giorgio in Bosco 2-1

Il Galliera rifila un poker al Montebello ex capolista e si lancia all'inseguimento della zona playoff. In zona calda sconfitta onorevole per il San Giorgio in Bosco contro la Marosticense seconda in classifica, mentre la Fontanivese San Giorgio impatta contro il Football Valbrenta.



Altri risultati: Chiampo-Caldogno 2-0, Dueville-Trissino 3-2, Malo-Sarcedo 3-2, Poleo Aste-Cassola 2-3, Salvatronda-Rosà 3-2

Classifica: Chiampo 52, Montebello 50, Marosticense 50, Malo 49, Caldogno 45, Cassola 42, Dueville 42, Valbrenta 40, Galliera 38, Trissino 33, Salvatronda 31, San Giorgio in Bosco 27, Fontanivese San Giorgio 25, Poleo Aste 25, Rosà 21, Sarcedo 21

​PROMOZIONE girone C

Arcella-Cavarzere 5-1 Vidor (A), Cibin (A), Franceschini (A), Mangieri (A), Franceschini (A); Zanellato (C)

Azzurra Due Carrare-Scardovari 2-0 Gusso (ADC), Toffanin (ADC)

Limena-Saonara Villatora 3-1 Regazzo (L), Menegazzo (L), Autogol (L); Veronese (SV)

Monselice-Dolo Pianiga 1-3 4’ p.t. Rando (DP), 33’ p.t. e 8’ s.t. Gasparini (DP), 44’ p.t. Campion (M)

Pettorazza San Martino-Villafranchese 2-2 Moretto (P), Pattaro (P), Spessato (V), Spessato (V)

Torre-Pozzonovo 1-2 13’ p.t. Bernardi (P), 6’ s.t. Viola (T), 14’ s.t. Rosa (P)

Vigontina San Paolo-Piovese 2-3 7' p.t. Nardo (P), 42' p.t. Pavanello (V), 44' p.t. Scandilori (P), 40' s.t. Puglisi (V), 48' s.t. Florian (P)

Loreo-Rovigo 1-2

Emozioni a profusione in questo girone. L'Arcella rifila un pokerissimo al Cavarzere, il Pozzonovo risponde con un 2 a 1 in trasferta a Torre e lascia la classifica esattamente come prima: in testa gli uomini di Bertan, ad inseguire i ragazzi di Sabbadin. Al terzo posto si issa la Piovese con un blitz sul campo dell'ex Piron. A firmare la vittoria della squadra del patron Bertani è l'eterno Florian nei minuti di recupero. Il Monselice, dopo 10 risultati utili consecutivi, cade in casa contro il Dolo Pianiga, mentre sulla scia della Coppa Veneto vinta mercoledì sera, il Limena abbatte con un comodo 3 a 1 il Saonara Villatora. Sandon e la sua Azzurra Due Carrare vince in casa contro il fanalino di coda Scardovari, la Villafranchese viene fermata sul pari dal Pettorazza San Martino nonostante la doppietta di Spessato.

Classifica: Arcella 56, Pozzonovo 54, Piovese 48, Monselice 46, Limena 42, Cavarzere 40, Villafranchese 39, Azzurra Due Carrare 36, Dolo Pianiga 35, Pettorazza 34, Torre 34, Loreo 33, Saonara Villatora 32, Vigontina San Paolo 26, Rovigo 26, Scardovari 13



Prossimo turno - Domenica 21 Aprile 2024: Cavarzere-Torre, Saonara Villatora-Vigontina San Paolo, Dolo Pianiga-Arcella, Piovese-Azzurra Due Carrare, Pozzonovo-Limena, Rovigo-Pettorazza San Martino, Scardovari-Loreo, Villafranchese-Monselice

PROMOZIONE GIRONE D

Ambrosiana Trebaseleghe-Noventa 2-3

Contro la penultima in classifica, altra occasione persa per gli uomini di Trevisan di accorciare sul treno playoff.



Gli altri risultati: Alpago-Istrana 1-0, Borgo Valbelluna-Villorba 1-0, Caerano-Union Qdp 3-1, Paese-Fontanelle 1-4, Julia Sagittaria-Montello 6-0, Longarone-Real Martellago 0-1, Robeganese-Union Pro 0-0



Classifica: Julia Sagittaria 61, Borgo Valbelluna 51, Alpago 46, Fontanelle 45, Robeganese Salzano 42, Longarone 40, Ambrosiana Trebaseleghe 39, Real Martellago 38, Union Pro 38, Caerano 34, Villorba 33, Istrana 32, Union Qdp 26, Montello 25, Noventa 24, Paese 7