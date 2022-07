Serie B, Cittadella: Giacomo Beretta "Il primo obiettivo sarà raggiungere quei 45-50 punti che garantiscono la salvezza​"

Ancora un anno insieme. Per Giacomo Beretta, la storia con il Cittadella prosegue. Altro anno di contratto per la punta allevata nel settore giovanile dell'Albinoleffe e transitata per la primavera del Milan, fresco oggi di raduno a Milanello. A proposito di inizio del ritiro, ancora una settimana e poi il Cittadella inizierà il suo lavoro in vista della serie B 2022-2023. Queste le dichiarazioni dell'attaccante granata a Il Mattino di Padova:

"Mi sto godendo gli ultimi giorni di vacanza a Milano Marittima assieme alla famiglia, poi la settimana prossima ripartiremo. «Diciamo che ho ricaricato le pile, pur avendo sempre continuato ad allenarmi anche in queste settimane seguendo la tabella che ci aveva dato il “prof” Andrea Redigolo. Chiaro che avremmo preferito avere vacanze più brevi, come nelle scorse estati. È stata tutto sommato positiva come stagione, ma abbiamo dovuto fare i conti con qualche infortunio in più, che ci ha penalizzato. Però abbiamo dato sempre tutto, per cui abbiamo poco da rimproverarci, se non il fatto che ci è mancato un pizzico di fortuna. Oltretutto la salvezza era al sicuro già da gennaio, non dimentichiamolo. Sono molto contento di essere rimasto, perché qui mi trovo benissimo. Il Cittadella è una bellissima realtà, in cui c’è tutto per fare bene. Qui sono molto migliorato, a partire dal piano fisico: sono arrivato dopo alcuni anni travagliati per via degli infortuni, nel mio primo periodo è stata dura. Nella scorsa stagione mi sono ritrovato, anche se vorrei riuscire a essere ancora più incisivo in area per quanto riguarda gol e assist. Noi partiamo in sordina, senza proclami, ma carichi per dire la nostra, anche perché questa società non ha niente da invidiare a nessun’altra. Il primo obiettivo sarà raggiungere quei 45-50 punti che garantiscono la salvezza?."