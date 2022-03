Serie B, Cittadella: Kastrati "Felice per la convocazione con l'Albania, dobbiamo guardare avanti"

La prima volta è sempre indimenticabile e per Kastrati non fa differenza. Dopo quattro anni dall'ultima chiamata con l'Under 21, per il portiere del Cittadella è arrivata meritatamente la convocazione con l'Albania dei grandi diretta da Eddy Reja, per le amichevoli con Spagna e Georgia dei prossimi 26 e 29 marzo. Un riconoscimento adeguato per il secondo portiere con il maggior numero di clean sheet del campionato dopo Nicolas del Pisa e Chichizola del Perugia. E tra i complimenti del Cittadella e la soddisfazione personale per questa chiamata, dal ritiro di Barcellona della nazionale albanese, Elhan Kastrati non dimentica la situazione del Cittadella, conscio che per entrare nei playoff servirà una grande impresa nelle restanti sette gare di questo campionato.

"Sono molto felice della convocazione. È un onore fare parte della nazionale albanese. Speravo nella chiamata, più che me l'aspettavo. Sonon contento sia arrivata. Ho fatto tutta la trafila dall'under 16 all under 21. Poi con la nazionale maggiore ero stato convocato nel 2018, in sostituzione di un mio collega infortunato, così invece è proprio la prima. Mi è arrivata una mail dalla federazione e ora sono in Spagna. Ci alleneremo fino al 25 e poi il 26 giocheremo con la Spagna e poi il 29 giochiamo in Albania. Tanti ne conosco, perché abbiamo fatto le nazionali giovanili. Conosco la maggior parte del gruppo."

Il punto sul Cittadella: "Dobbiamo chiudere in bellezza il campionato con il Cittadella. Siamo fuori dalla zona playoff e dobbiamo rientrarci. Ci aspetta un lavoro duro. Contro il Pisa non è stata una bella partita da ambo le parti. Loro sono stati bravi a capitalizzare l'occasione avuta e poi si sa che in Serie B le gare si decidono su un episodio. Dobbiamo guardare in avanti ed è ancora lunga e possiamo dire la nostra fino alla fine. Sicuramente qualcosa è andato storto, altrimenti non avremo perso. Dovevamo creare qualcosa di più in avanti, indubbio. Siamo stati bravi a creare qualche pericolo, ma è mancato l'ultimo passaggio o qualche movimento in avanti. Non è stato facile nelle ultime settimane con metà squadra con l'influenza e con gli infortuni avuti, riuscire a dare continuità di prestazioni e risultati. Abbiamo alternato punti in gare difficili, su campi importanti, ad improvvisi blackout. Dobbiamo dare qualcosa in più, nonostante le assenze. Chi sostituisce le punte fuori, deve fare qualcosa in più, ma non solo. Anche io, i difensori, i centrocampisti, gli attaccanti, tutti dobbiamo tirare fuori qualcosa in più, in questo momento. Possiamo arrivare all'ottavo posto perchè abbiamo anche due scontri diretti con Perugia ed Ascoli, tutto è ancora possibile. Tutto dipende da noi. Dobbiamo vincere le partite, altrimenti diventa complessa. Serve un filotto di vittorie. La sosta arriva al momento giusto. Abbiamo bisogno di lavorare. In questi due mesi abbiamo lavorato poco e in queste due settimane avremo modo di farlo e miglioreremo alcuni aspetti."