Verso Cittadella-Parma: le 5 curiosità sulla 24°giornata al Tombolato

I cinque temi più interessanti su Cittadella-Parma gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie B.

? Sfida numero 10 in Serie B tra Cittadella e Parma, con quest'ultimi imbattuti nei nove precedenti con sei vittorie e tre pareggi. Nel dettaglio, la formazione gialloblù è quella contro la quale i granata hanno giocato più partite (nove) senza mai riuscire a vincere nel campionato cadetto. Il Parma ha vinto tutti gli ultimi tre confronti con il Cittadella in Serie B e non batte una singola avversaria in quattro match di fila nel torneo dal 2018 (strisce registrate contro Ascoli e Foggia in quel caso).

? Il Cittadella viene da tre sconfitte nelle ultime tre giornate, i veneti non infilano quattro ko consecutivi in Serie B da dicembre 2022. Il Parma, dal canto suo, sconfitto 3-0 a Modena nell’ultima gara fuori casa di Serie B, potrebbe mancare i tre punti fuori casa in due partite consecutive per la prima volta da maggio (due pareggi, il primo dei quali ancora contro il Modena), mentre non perde due incontri esterni di fila da oltre un anno (gennaio 2023, contro Bari e Cosenza). Grazie ad un bottino di 48 punti nelle prime 23 gare di questo campionato, i Pecchia boys vantano 10 lunghezze in più rispetto ad ogni altra stagione disputata in Serie B allo stesso punto del torneo. Inoltre, i Ducali hanno vinto 14 partite e non erano mai andati oltre quota 10 successi in questo segmento di stagione.

? Il Cittadella è la squadra i cui giocatori hanno vinto più duelli (1397 – 61 a partita) e guadagnato più possessi (1338 – 58 a partita) nella Serie B in corso. Si sfidano le due squadre che hanno effettuato più recuperi alti nel corso di questa stagione di Serie B: primo il Cittadella (224), secondo il Parma (216). I Ducali hanno trovato quattro gol a seguito di queste situazioni (meno solo dei cinque di Catanzaro e Cremonese), mentre i veneti solamente uno.

? In questa Serie B, nessuna formazione ha segnato più gol del Parma sia nel primo quarto d’ora del primo tempo (otto), sia nei primi 15’ della ripresa (nove); tuttavia, nessuna delle ultime otto marcature gialloblù nel torneo è arrivata in questi due parziali di gara.

? Luca Pandolfi ha realizzato tre delle ultime quattro reti del Cittadella in Serie B e potrebbe allungare a tre la sua striscia di partite casalinghe consecutive a segno nella competizione (già v Palermo e Sampdoria nel 2024). Il Cittadella è la vittima preferita di Adrian Benedyczak in Serie B: l’attaccante polacco del Parma, già a segno nel match di andata, ha messo a referto tre gol contro i veneti nella competizione, tra cui uno nella sua prima presenza al Tombolato, il 28 ottobre 2021.