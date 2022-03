Serie B, Cittadella-Ternana: i numeri degli uomini di mister Lucarelli dopo la 31°giornata

La Ternana ha raccolto solo 3 vittorie in trasferta in questa stagione, ma dispone di uno dei reparti avanzati più prolifici del campionato, con ben 46 reti segnate. Attenzione a Partipilo, già 6 gol e 11 assist in questo campionato