Serie B, Cittadella: Tounkara "Punto ad essere pronto per il campionato"

Il ritorno in campo è già stato battezzato in queste prime amichevoli. Ora c'è da riprendere la condizione al 100%, niente di più facile se ti chiami Mamadou Tounkara ed hai una voglia di spaccare il mondo nel nuovo Cittadella targato mister Gorini, edizione 2022-2023. Da Monza al Monza, per l'ex Lazio quella messa in archivio è stata un'annata difficile da decifrare e da valutare, e solo Gorini sa quanto gli è mancato nel rush finale. La rete con il Trento una chiusura parziale del cerchio, la probabile convocazione per la trasferta di Coppa Italia una cerniera chiusa verso il passato, per lasciare spazio esclusivamente al presente. Queste le sue dichiarazioni:

"Sono molto felice di essere rientrato. Dal quel giorno di marzo è trascorso troppo tempo, non vedevo l’ora di ritrovarmi assieme ai compagni. Ora finalmente sto bene, non dico a mille ma al 90% sì. Il mister mi ricorda che non devo rischiare troppo, specie nei contrasti, perché tendo a farmi prendere dalla foga. Ma la voglia, lo capite, era tanta e io punto a essere pronto per il campionato. Nessuno ha tirato indietro la gamba nelle ultime amichevoli, ma ci sta, perché è normale che tutti vogliano dimostrare qualcosa e fare bella figura. Va bene così, anche perché troveremo questo agonismo anche nelle partite ufficiali, questi test sono serviti appunto a prepararci al meglio. La sfida con il Lecce? Non pensiamo al caldo, che ci sarà per noi come per loro. Pensiamo solo a essere squadra, dando il massimo. Ci attende una gara in cui occorrerà essere subito mentalmente forti, ma sarà così anche in campionato, nel debutto col Pisa."