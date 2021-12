Serie B, Cittadella Women: punto prezioso in casa della Roma Calcio Femminile

Una difesa ben organizzata e un attacco puntuale consentono al Cittadella Women di portare a casa un punto molto prezioso contro la Roma Calcio Femminile. Con questo pareggio per 1 a 1 le granata di mister Colantuono volano in classifica a quota 15 punti, a buona distanza dalla zona retrocessione.

LA CRONACA

Fin da subito la gara si rivela complessa per le ragazze del Citta. Dopo una prima occasione di Ponte, con il suo tiro fuori dallo specchio, ecco la Roma macinare gioco. Al 27 Badawiya va al tiro dal limite, ma Toniolo è la solita sicurezza. Le giallorosse premono ed ecco la rete al 33' con Liskova, abile a sfruttare una delle rare indecisioni stagionali dell'ottima Toniolo. Il Cittadella ha il grande merito di restare compatto e trova subito il pareggio con Zorzan. Il primo tempo sembra finito qui, ma c'è ancora tempo per la traversa romanista con Filippi. Si riparte nella ripresa e nuovamente Toniolo protagonista, abile nel sventare al 51' un pericoloso spunto della solita Badawiya. Passano tre minuti e Silvi non trova lo specchio della porta. Finalmente al 72' segnali di vita del Cittadella con una punizione di Peruzzo, ma la palla si perde sul fondo. È l'ultima occasione del match. Adesso lunga sosta invernale sino al 9 gennio 2022, quando il Cittadella ospiterà in casa il Pink Sport Time Bari, terza in classifica.

Le formazioni ufficiali delle due squadre:

Roma calcio femminile: Casaroli, Orlando, Bevilacqua, Salm, Badawiya, Polverino, Di Fazio, Filippi, Novelli, Silvi, Liskova. A Disposizione: Borg, Di Cicco, Farnesi, Peri, Chahid, Del Rosso, Capitta, Manno. All. Cafaro.

Cittadella Women: Toniolo, Peressotti, Ripamonti, Peruzzo, Masu, Domi, Corazzi, Vecchione, Zorzan, Lattanzio, Ponte. A disposizione: Meneghetti, Fracaros, Martinuzzi, Schiavo, Nurzia, Begal, Novelli, Zanni, Mounecif. All. Colantuono