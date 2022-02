Serie B, Crotone: i convocati di mister Modesto

Sono 25 i convocati di mister Modesto per il match di domani delle ore 14.00 all'Ezio Scida contro il Cittadella, 21ª giornata della Serie BKT. Sono tante le novità in rosa, dopo i colpi in chiusura di calciomercato, operati dal ds Ursino:

Ecco l’elenco dei convocati:

1 Festa

2 Serpe

3 Cuomo

5 Golemic

6 Mondonico

7 Vulic

8 Estevez

9 Mulattieri

10 Kone

14 Calapai

16 Schnegg

17 Marras

21 Nicoletti

22 Saro

24 Kargbo

27 Nedelcearu

28 Borello

29 Sala

30 Paz

32 Mogos

44 Schirò

70 Tornaghi

74 Cangiano

86 Awua

99 Maric

Diffidato: Vulic;

Squalificato: Canestrelli.