Serie B, femminile: il Citta Women pareggia contro la Roma Calcio

Solo un pari per il Cittadella Women nella terzultima giornata del campionato di Serie B. L'1-1 in casa con la Roma Calcio Femminile è un risultato che lascia parecchio amaro in bocca nelle ragazzi di Colantuono, brave comunque a reagire positivamente allo svantaggio subito all'85' da Lazdauskaite. All’89’ arriva il gol del pari granata con un calcio di rigore guadagnato e realizzato da Alice Begal. Cambia poco la classifica per le granata, ottave a 34 punti. La settimana prossima trasferta complessa per il Citta Women, in Puglia contro le Pink Bari, appena un punto sopra in graduatoria.