Serie B femminile: derby indigesto per il Cittadella Women, il Chievo trionfa

Alla prima trasferta stagionale, il Cittadella Women di mister Colantuono cade in quel di Verona sotto i colpi del Chievo Women. 2-1 il risultato in favore delle regazze di Venturi, più pragmatiche nel gestire i momenti della sfida con maggiore caparbietà e forza. Per le granata, qualcosa da riflettere in vista del prossimo impegno contro il sempre temibile Tavagnacco, anche se l'approccio alla sfida è stato buono e ai punti meritavano anche qualcosa di più del pareggio, figurarsi una sconfitta.

Dalla Giacoma porta avanti il Chievo Women al 29', ma il pareggio di Ferin al 47' rimette le cose in equilibro. La gara, sempre sul filo del rasoio, viene vinta dalle clivensi al 78' con Puglisi abile a battere Toniolo. Nelle situazioni di sofferenza, le ragazze di Venturi sono riuscite a resistere, complice un grande carattere e le parate di una Bettineschi in stato di grazia. Non è tutto da buttare per il Cittadella Women, basta fare tesori degli errori compiuti nel veronese anche nelle prossime sfide.

Questo il tabellino della gara:

Chievo Women-Cittadella Women 2-1

CHIEVO WOMEN: Bettineschi, Mele, Salaorni (57′ Tunoaia), Zanoletti, Mascanzoni; Scuratti (65′ Puglisi), Kiem (65′ Corrado), Tardini; Massa (87′ Ventura), Ferrato (57′ Alborghetti), Dallagiacoma. All. Giacomo Venturi

Cittadella: Toniolo, Peruzzo, Masu, Asta (67′ La Rocca), Ambrosi, Nichele (76′ Begal), Saggion, Benedetti, Dahlberg (87′ Pizzolato), Ferin, Kongouli. All. Salvatore Colantuono

Ammonite: Salaorni (Chi), Puglisi (Chi)

Reti: 28′ Dallagiacoma (Chi), 47′ Ferin (Cit), 79′ Puglisi (Chi)