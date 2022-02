Serie B, Frosinone: i convocati da mister Grosso per la trasferta di Cittadella

Dai suoi canali ufficiali, il Frosinone ha comunicato i convocati del tecnico Fabio Grosso per la gara di domani pomeriggio alle 15:30 contro il Cittadella valida per il 26°turno del campionato di Serie B BKT. Nessun squalificato in casa ciociara, grande entusiasmo dopo il 3 a 0 casalingo contro la Reggina del grande ex Roberto Stellone.

Ecco gli uomini scelti dall'ex tecnico della Primavera della Juventus:



Portieri: Ravaglia, Minelli, Marcianò

Difensori: Szyminski, Cotali, Zampano, Kalaj, Gatti, Barisic, Brighenti, Oyono

Centrocampisti: Garritano, Lulic, Tribuzzi, Ricci, Rohden, Bozic, Boloca

Attaccanti: Ciano, Novakovich, Zerbin, Manzari, Cicerelli, Canotto, Charpentier