Verso Reggiana-Cittadella: i 5 numeri da sapere sulla 32°giornata al Mapei Stadium

Sabato il Cittadella torna in campo ed ancora una volta lo fa in trasferta. Dopo Lecco, la squadra di Gorini è attesa dalla Reggiana dell'ex leggendario centrale di Lazio e Milan Alessandro Nesta, reduce da una rimonta vincente al Penzo di Venezia che l'ha proiettata a 2 punti dalla zona playoff. Questi i numeri e le statistiche alla vigilia della sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia.

● Reggiana e Cittadella si sono affrontate 13 volte tra Serie B e Serie C: il bilancio è di due vittorie emiliane contro i cinque successi veneti, sei pareggi (tutti in C) completano il quadro. Nell’unico precedente in Serie B, vittoria dei granata per 0-2 il 9 gennaio 2021 a firma Proia ed Ogunseye.

● Cambio di passo per gli uomini di Nesta da Natale in poi! A partire dalla 18°giornata gli emiliani hanno perso solo una partita, a Terni per 2-0 lo scorso 17 febbraio, rimanendo imbattuti nelle altre 13 gare. Un piccolo record nel periodo preso in esame, attenuato da un dato significativo: l’ultimo successo della Reggiana risale al 26 dicembre scorso (1 -0 contro il Catanzaro) e, più in generale, quella emiliana è la squadra che ha vinto meno gare interne (due) nel campionato cadetto in corso. Dal canto suo i numeri di capitan Branca e compagni sono noti: i granata hanno conquistato solo sei punti (1V, 3N, 8P) da inizio 2024: peggio ha fatto solo Lecco (due) nel medesimo lasso di tempo preso in esame. Dopo 3 pari di fila, al Mapei Stadium sarà il tempo del secondo successo in questo 2024 o del quarto pari di fila nella competizione, fatto che non avviene da dicembre 2021-febbraio 2022.

● Cittadella (41.6%) e Reggiana (41.3%) sono le due squadre che contano meno dribbling riusciti in percentuale in questa Serie B. In aggiunta, la formazione veneta è ultima nel torneo per numero di sequenze su azione da almeno 10 passaggi (93) e penultima per precisione nei passaggi (solo il 72% di quelli tentati è andato a buon fine, meglio solo del 71% dell’Ascoli).

● Nell’ultimo turno di campionato contro il Venezia, Manolo Portanova ha segnato e servito un assist nella stessa partita per la prima volta in carriera in Serie B: tante partecipazioni quante ne aveva collezionate nelle precedenti 22 gare nel torneo. Inoltre, il classe 2000 potrebbe prendere parte ad almeno una rete per due presenze di fila nella competizione per la prima volta da settembre 2023 (gol vs Cremonese e assist vs Spezia).

● Luca Pandolfi è il giocatore del Cittadella che ha preso parte a più reti in questa Serie B: nove, frutto di sette gol e due assist. Quattro delle sue sette marcature nel campionato in corso sono arrivate nel 2024, almeno il doppio rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra nel periodo e già una in più rispetto a quelle che aveva realizzato in tutto il 2023.