Serie C, girone B: altra caduta per il Padova Femminile, il Vicenza ne fa 6

Set e match in Via Vermigli in favore del Vicenza Calcio Femminile contro il Padova Femminile di mister Obetti nella ventesima giornata di campionato della Serie C girone B femminile. Le beriche, capoliste del raggruppamento, dominano in lungo e largo la gara e certificano la crisi delle biancoscudate di mister Obetti. La classifica ora si fa complessa per le padovane, in piena zona playout con 24 punti, ma soprattutto in crisi di identità e risultati.

Settimana prossima è nuovamente tempo di derby contro il Venezia Calcio Femminile, per la 21°giornata di campionato. Di seguito il tabellino della gara del Colbachini.

PADOVA FEMMINILE: Polonio, Biasiolo, Fabbruccio, Carli (68’ Taverna), Michelon, Costantini (42’ Didoné), Gallinaro, Spagnolo (dal 68’ Gottardo), Tiberio, Zoppi, Cuci (42' Pittarello). In panchina: Visconti, Crespan, Gastaldin, Didoné, Callegaro, Amistà, Taverna, Gottardo, Pittarello. Allenatore: Filippo Obetti



VICENZA CALCIO FEMMINILE: Palmiero Herrera, Fasoli, Maddalena (76’ Pegoraro), Missiaggia, Penzo, Battilana, Kastrati, Cattuzzo (57’ Montemezzo), Basso (66’ Scaroni), Dal Bianco (63’ Gobbato), 16 Sule (57’ Bauce). In panchina: Dalla Via, Scaroni, Pegoraro, Broccoli, Montemezzo, Frighetto, Gobbato, Bauce, Balestro. Allenatore Moreno Dalla Pozza

Arbitro: Fabrizio Carsenzuola (Basile-Graziero)



Reti: 10’ Basso, 25’, 36’ Penzo, 32’ Sule, 49’ Kastrati, 58’ Bauce



Espulse: 74’ Biasiolo ed 82’ Taverna per doppia ammonizione entrambe

Ammonite: Carli, Tiberio



Recupero: 3’; 4’